Пекин. Синнер и Алькарас продолжают борьбу за титул, Бу Юньчаокэтэ обыграл восьмую ракетку мира и вышел в полуфинал

Результаты четвертьфинальных матчей на турнире ATP 500 в столице Китая

Пекин, Китай • 26 сентября – 2 октября • хард • $3,891,650

Действующий чемпион: Янник Синнер (Италия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Янник Синнер (Италия, 1) – Иржи Легечка (Чехия) 6:2, 7:6(6)

Бу Юньчаокэтэ (Китай, WC) – Андрей Рублёв (-, 4) 7:5, 6:4

Даниил Медведев (-, 3) – Флавио Коболли (Италия) 6:2, 6:4

Карлос Алькарас (Испания, 2) – Карен Хачанов (-, 7) 7:5, 6:2

Бу Юньчаокэтэ (№96 ATP) впервые в карьере победил представителя топ-10 мирового рейтинга и стал первым китайским игроком в полуфинале турнира в Пекине. Бу Юньчаокэтэ проведёт свой второй полуфинал на уровне ATP и попробует остановить беспроигрышную серию лидера рейтинга и действующего чемпиона Янника Синнера.

Карлос Алькарас одержал четвёртую победу подряд в противостояниях с Хачановым и повторил свой лучший результат на турнире в Пекине. За свой пятый финал в сезоне испанец будет бороться с Даниилом Медведевым, которого победил в этом году в финале “Мастерса” в Индиан-Уэллс и в полуфинале Уимблдона.

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