Байер – Милан: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

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Очное противостояние "фармацевтов" и "дьяволов". Скорость против опыта. Во 2-м туре главного еврокубка банда Хаби Алонсо будет принимать "россонери" под руководством Пауло Фонсеки.

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Команды начну эту кампанию по-разному. "Байер" на выезде уничтожил нидерландский "Фейенорд" Брайана Приске – 4:0. В свою очередь, "Милан" на "Сан-Сиро" не сумел ничего предложить "Ливерпулю" Арне Слота (1:3).

Это будет первая очная встреча немецкой и итальянской команд, как на официальном, так и на товарищеском уровне.

Поединок второго тура Лиги чемпионов сезона 2024/2025 "Байер" – "Милан" состоится во вторник, 1-го октября 2024-го года, в 22:00. Встреча пройдет в немецком Леверкузене, на стадионе "Бай-Арена"

Смотреть футбол можно будет на OTT-платформе MEGOGO.

Трансляция матча

В эфире

Трансляция матча Байер – Милан Смотреть трансляцию

Также состоится текстовая онлайн трансляция – описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

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