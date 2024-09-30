Авторитетный журнал The Ring опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров хевивейта.
21 сентября Даниэль Дюбуа трижды отправлял Джошуа в нокдаун, а в пятом раунде брутально его нокаутировал. После победы Даниэль солидно поднялся в рейтинге – с 6-го на 2-е место. ЭйДжей опустился со 2-й позиции на 7-ю.
Отметим, что титул чемпиона The Ring удерживает Александр Усик. В первой тройке также есть Тайсон Фьюри и Джозеф Паркер.
Топ-10 лучших супертяжей мира по версии The Ring:
Чемпион –
Александр Усик (22-0, 14 KO)
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Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 KO)
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Даниэль Дюбуа (22-2, 21 KO)
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Джозеф Паркер (35-3, 23 KO)
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Чжан Чжилей (27-2-1, 22 KO)
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Агит Кабайел (25-0, 17 KO)
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Мартин Баколе (21-1, 16 KO)
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Энтони Джошуа (28-4, 25 KO)
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Филип Хргович (17-1, 14 KO)
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Эфе Аджагба (20-1, 14 KO)
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Джастис Хуни (10-0, 5 KO)