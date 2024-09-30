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Бокс

Прогресс Дюбуа, Фьюри – 1-й. Обновлен рейтинг супертяжей от The Ring

Прогресс Дюбуа, Фьюри – 1-й. Обновлен рейтинг супертяжей от The Ring

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Дюбуа

Авторитетный журнал The Ring опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров хевивейта.

21 сентября Даниэль Дюбуа трижды отправлял Джошуа в нокдаун, а в пятом раунде брутально его нокаутировал. После победы Даниэль солидно поднялся в рейтинге – с 6-го на 2-е место. ЭйДжей опустился со 2-й позиции на 7-ю.

Отметим, что титул чемпиона The Ring удерживает Александр Усик. В первой тройке также есть Тайсон Фьюри и Джозеф Паркер.

Топ-10 лучших супертяжей мира по версии The Ring:

Чемпион –

Прогресс Дюбуа, Фьюри – 1-й. Обновлен рейтинг супертяжей от The Ring

Александр Усик (22-0, 14 KO)

  1. Прогресс Дюбуа, Фьюри – 1-й. Обновлен рейтинг супертяжей от The Ring

    Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 KO)

  2. Прогресс Дюбуа, Фьюри – 1-й. Обновлен рейтинг супертяжей от The Ring

    Даниэль Дюбуа (22-2, 21 KO)

  3. Прогресс Дюбуа, Фьюри – 1-й. Обновлен рейтинг супертяжей от The Ring

    Джозеф Паркер (35-3, 23 KO)

  4. Прогресс Дюбуа, Фьюри – 1-й. Обновлен рейтинг супертяжей от The Ring

    Чжан Чжилей (27-2-1, 22 KO)

  5. Прогресс Дюбуа, Фьюри – 1-й. Обновлен рейтинг супертяжей от The Ring

    Агит Кабайел (25-0, 17 KO)

  6. Прогресс Дюбуа, Фьюри – 1-й. Обновлен рейтинг супертяжей от The Ring

    Мартин Баколе (21-1, 16 KO)

  7. Прогресс Дюбуа, Фьюри – 1-й. Обновлен рейтинг супертяжей от The Ring

    Энтони Джошуа (28-4, 25 KO)

  8. Прогресс Дюбуа, Фьюри – 1-й. Обновлен рейтинг супертяжей от The Ring

    Филип Хргович (17-1, 14 KO)

  9. Прогресс Дюбуа, Фьюри – 1-й. Обновлен рейтинг супертяжей от The Ring

    Эфе Аджагба (20-1, 14 KO)

  10. Прогресс Дюбуа, Фьюри – 1-й. Обновлен рейтинг супертяжей от The Ring

    Джастис Хуни (10-0, 5 KO)

sport.ua

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