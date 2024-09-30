Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Дюбуа

Авторитетный журнал The Ring опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров хевивейта.

21 сентября Даниэль Дюбуа трижды отправлял Джошуа в нокдаун, а в пятом раунде брутально его нокаутировал. После победы Даниэль солидно поднялся в рейтинге – с 6-го на 2-е место. ЭйДжей опустился со 2-й позиции на 7-ю.

Отметим, что титул чемпиона The Ring удерживает Александр Усик. В первой тройке также есть Тайсон Фьюри и Джозеф Паркер.

Топ-10 лучших супертяжей мира по версии The Ring:

Чемпион –

Александр Усик (22-0, 14 KO)

Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 KO) Даниэль Дюбуа (22-2, 21 KO) Джозеф Паркер (35-3, 23 KO) Чжан Чжилей (27-2-1, 22 KO) Агит Кабайел (25-0, 17 KO) Мартин Баколе (21-1, 16 KO) Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) Филип Хргович (17-1, 14 KO) Эфе Аджагба (20-1, 14 KO) Джастис Хуни (10-0, 5 KO)

sport.ua