Рой ДЖОНС: «Он не такой, как Усик. Александр не настолько сильный, но...»

Getty Images/Global Images Ukraine. Рой Джонс

Легендарный боксер Рой Джонс объяснил, почему украинец Александр Усик смог дважды победить британца Тайсона Фьюри.

«Почему Усик дважды победил Тайсона? Потому что он более техничен, чем большинство супертяжеловесов. Да, Тайсон большой. Усик не такой большой, не такой сильный, но он более техничен. Маленький техничный боксер всегда победит большого», – сказал Джонс.

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В ночь на 21 декабря в саудовском Эр-Рияде состоялся бой-реванш за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO (а также IBO). Александр Усик сумел защитить титулы – одержал триумф единогласным решением судей против Тайсона Фьюри – 116-112, 116-112, 116-112!

sport.ua