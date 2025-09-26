Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Ни один чемпион мира не хочет с ним драться»

Getty Images/Global Images Ukraine. Оскар Де Ла Хойя

Известный в прошлом боксер, а сегодня промоутер Оскар Де Ла Хойя считает, что многие боксеры избегают боя с Вирджилом Ортисом.

«Начну с того, что ни один чемпион мира в первом среднем весе не захотел встретиться с Вирджилом Ортисом. Они постоянно придумывали причины, чтобы не драться: мол, не готовы, им нужно больше времени на подготовку или хочется выбрать другого оппонента.

Это типичная история для бокса. Но если ты действительно стремишься стать лучшим, то должен выходить на ринг против сильнейших», — заявил Де Ла Хойя.

В 2024 году Ортиса дважды отправил на канвас украинец Богачук, но судьи умудрились присудить победу американцу.

