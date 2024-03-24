Третий бой в 2024-м. Цотне Рогава уничтожил американского джорнимена

Instagram. Цотне Рогава

Украинский супертяжеловес грузинского происхождения Цотне Рогава (6-0, 6 КО) 23-го марта провел бой на арене LumColor «Phoenix Center» в Онтарио, штат Калифорния США.

Рогава традиционно для себя в первом же раунде досрочно победил американского джорнимена Антонио Брауна (8-5, 8 КО).

Интересно, что американец четыре раза побывал на канвасе, первый раз еще даже до удара украинца. После четвертого падения рефери принял решение остановить бой, украинец выиграл техническим нокаутом.

Интересно, что Рогава провел всего 8 раундов в 6 своих профессиональных боях.

По данным BoxRec, у Цотне назначено уже два следующих боя, на 12-е апреля и 15-е июня, соперники пока неизвестны.

sport.ua