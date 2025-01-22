Нацелился на Усика? Экс-чемпион мира проведет второй бой в хевивейте

Getty Images/Global Images Ukraine. Лоуренс Околи

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Лоуренс Околи (21–1, 16 КО) планирует провести второй поединок в супертяжелом весе.

Британский боксер собирается встретиться с опытным кубинцем Луисом Ортисом (34–3, 29 КО), однако точная дата боя пока не сообщается. Инсайдер и обозреватель Майк Коппинджер считает, что поединок состоится в Англии.

Околи дебютировал в новом дивизионе 7 декабря прошлого года, когда нокаутировал в первом раунде немецкого соперника Хусейна Мухамеда. Ортис последний раз выходил на ринг 13 января – возрастной кубинец (45 лет) завершил бой также в первом раунде, одолев колумбийца Франсиско Кордеро.

Лоуренс неоднократно заявлял, что его главная цель в супертяжелом весе – поединок с обладателем титулов WBC, WBO и WBA Александром Усиком.

sport.ua