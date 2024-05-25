Известен рейтинг лучших супертяжеловесов в истории. Попал ли Усик в топ-10?

Getty Images/Global Images Ukraine. Джо Луис

Мировая боксерская организация (WBA) обнародовала рейтинг лучших супертяжеловесов в истории.

Новоиспеченный абсолютный чемпион Александр Усик, который 18 мая победил Тайсона Фьюри, не попал в топ–10.

Не нашлось мест в списке лучших и братьям Кличко: Владимиру и Виталию.

Лидером рейтинга является Джо Луис, в топ–3 также Мохаммед Али и Джек Джонсон.

Топ–10 лучших супертяжеловесов в истории бокса:

Джо Луис (66–3, 52 КО) Мухаммед Али (56–5, 37 КО) Джек Джонсон (54–11–8, 34 КО) Рокки Марчиано (49–0, 43 КО) Майк Тайсон (50–6–5, 44 КО) Джек Демпси (53–6–8, 43 КО) Джордж Форман (76–5, 68 КО) Джо Фрейзер (32–4–1, 27 КО) Леннокс Льюис (41–2–1, 32 КО) Джон Лоуренс Салливан (официальные данные отсутствуют, речь идет о 200–300 поединках в карьере)

sport.ua