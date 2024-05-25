Известен рейтинг лучших супертяжеловесов в истории. Попал ли Усик в топ-10?

Мировая боксерская организация (WBA) обнародовала рейтинг лучших супертяжеловесов в истории.
Новоиспеченный абсолютный чемпион Александр Усик, который 18 мая победил Тайсона Фьюри, не попал в топ–10.
Не нашлось мест в списке лучших и братьям Кличко: Владимиру и Виталию.
Лидером рейтинга является Джо Луис, в топ–3 также Мохаммед Али и Джек Джонсон.
Топ–10 лучших супертяжеловесов в истории бокса:
- Джо Луис (66–3, 52 КО)
- Мухаммед Али (56–5, 37 КО)
- Джек Джонсон (54–11–8, 34 КО)
- Рокки Марчиано (49–0, 43 КО)
- Майк Тайсон (50–6–5, 44 КО)
- Джек Демпси (53–6–8, 43 КО)
- Джордж Форман (76–5, 68 КО)
- Джо Фрейзер (32–4–1, 27 КО)
- Леннокс Льюис (41–2–1, 32 КО)
- Джон Лоуренс Салливан (официальные данные отсутствуют, речь идет о 200–300 поединках в карьере)