Формула 2: Тейлор Барнард одержал первую победу

Как это часто бывает в Монако, субботний спринт в Формуле 2 на коварной городской трассе прошёл с изрядной долей разнообразных приключений, и до финиша добрались не все.
В короткой гонке с поула стартовал Тейлор Барнард и с трудом удержал лидерство, затормозив в 1-м повороте с блокировкой колёс и подпортив шины. Но мера была вынужденная, поскольку его сразу атаковал Габриэль Бортолето, начинавший гонку вторым, однако дальнейшего развития ситуация не получила.
И вот почему: в этом же первом же повороте разбил машину Виктор Мартен, стартовавший 9-м – у гонщика молодёжной программы Alpine в этом году дела не ладятся совершенно. На трассе появились жёлтые флаги, выехал автомобиль безопасности.
Но на трассе он оставался недолго, и на третьем круге гонка возобновилась. Барнард ехал впереди, его преследовал Бортолето, а вплотную за ним ехал Деннис Хаугер, который почти сразу перестарался, в начале 4-го круга задев барьеры в последнем повороте трассы. Но подвеска его машины выдержала, и он продолжил борьбу.
А бороться ему приходилось не столько с Бортолетто, который ехал впереди, сколько с Андреа Кими Антонелли, ехавшим четвёртым всего в 0,2 секунды позади оранжевой машины норвежца. Но уже на 5-м круге гонка была снова нейтрализована – на этот раз из-за того, что машину довольно серьёзно разбил Пепе Марти, выступающий за Campos Racing.
Это произошло из-за его собственной ошибке на выходе из шиканы «Плавательный бассейн», и трасса была усыпана обломками. Следующие три круга пелотон ездил за автомобилем безопасности, затем на рестарте Барнард, хотя он новичок Формулы 2, вновь действовал вполне уверенно и удержал лидерство.
Стало известно решение стюардов наказать Куша Майни за нарушение правил: индийский гонщик ещё на первом круге срезал шикану на выходе из туннеля и не вернул позицию, за что получил 10 штрафных секунд.
На 11-м круге ввели режим виртуального автомобиля безопасности (VSC), поскольку Ричард Ферсхор задел барьер и повредил переднее крыло, обломки которого валялись на трассе на выходе из 5-го поворота. Режим VSC ввели как раз для того, чтобы маршалы смогли их убрать. Голландский гонщик отправился в боксы на замену носового обтекателя, и хотя завтра ему предстоит старт с поула, сегодня он лишился шансов заработать очки, откатившись на последнюю позицию.
Очередной рестарт дали на 12-м круге, но никаких изменений позиций на трассе не произошло. Правда, Хаугер допустил ошибку на выходе из туннеля, заблокировал колёса и срезал шикану. Антонелли ехал буквально вплотную за ним, их машины разделяли лишь 0,3 секунды, но затем по каким-то причинам отстал от норвежца на целых две секунды!
Оливер Берман, напарник Антонелли по команде Prema, ехал 11-м, но довольно сильно задел барьеры в конце 15-го круга, однако и в его случае передняя подвеска Dallara выдержала удар. Но со стороны этот момент выглядел так, что команда по радио спросила Оливера, может ли он продолжать гонку? «Почему нет, – ответил он. – Будем и дальше атаковать!»
До финиша оставалось 10 кругов, новичок Барнард продолжал лидировать, но поскольку Бортолето допустил типичную ошибку, срезав шикану после туннеля, преимущество 19-летнего британца выросло почти до трёх секунд, и ему было уже немного легче.
С машиной Бермана начали происходить какие-то проблемы, Оливер резко замедлился, когда проезжал по туннелю, пропустил вперёд трёх соперников, но затем снова ускорился и продолжал гонку.
На 22-м круге Хаугер пожаловался команде на Бортолето, что бразильский гонщик уже два раза срезал шикану, и в MP Motorsport пообещали доложить стюардам.
А затем на трассе начал чудить Зейн Мэлони, лидер личного зачёта. Сначала он атаковал Зака О’Салливана в шпильке, но неудачно, и в разные стороны полетели обломки. А затем гонщик с острова Барбадос резко затормозил перед поворотом Rascasse, чтобы не врезаться в замедлившегося О’Салливана, но на это не успел среагировать Хуан-Мануэль Корреа, ехавший следом на 13-й позиции.
Он ткнул машину Мэлони, его развернуло поперёк трассы, тут же её заблокировав, из-за чего к экстренному торможению пришлось прибегнуть и Майни, который тоже остановился, усугубив этот завал. Дирекция гонки тут же остановила её красными флагами. Пелотон вернулся на пит-лейн.
До финиша оставалось пять кругов, но было принято решение объявить очередной рестарт, который был дан с хода. Гонка продолжилась примерно после 15-минутной паузы, и на этот раз Барнарду сразу удалось создать большой отрыв. Вообще было впечатление, что все уже смирились с ситуацией, и не особенно стремятся продолжить агрессивные действия. Тем более что техники и без того уже было наломано немало.
Все сохранили свои позиции, причём Барнард ехал уже в 4-х секундах впереди. Но Хаугер всё-таки пытался атаковать Бортолето, ехавшего вторым, а Антонелли наседал на Хаугера. На последних двух кругах борьба на трассе оживилась, Корреа даже попытался в последнем повороте круга отобрать у Бермана 11-ю позицию, но Оливер отбился.
Тейлор Барнард спокойно довёл гонку до финиша и одержал свою первую победу в Формуле 2, а если учесть, что он недавно довольно успешно дебютировал и в Формуле E, то сегодняшний успех только закрепит его репутацию универсально подготовленного гонщика. Стоит добавить, что это его самые первые заработанные в этом сезоне очки.
Вторым финишировал Габриэль Бортолето, третьим – Деннис Хаугер, которого Антонелли так и не смог опередить, как ни старался. Хотя Зейн Мэлони сошёл с дистанции спринта и не набрал очков, а Пол Арон, занимающий 2-е место в личном зачёте, финишировал 7-м, то эстонцу удалось сократить отставание от лидера чемпионата до трёх очков, поэтому уже завтра картина может измениться.
Айзек Хаджар, победитель воскресной гонки в Имоле, сегодня тоже заработал один призовой балл за 8-е место, и тоже немного упрочил свою третью позицию, но Деннис Хаугер, финишировавший сегодня третьим, к нему заметно приблизился. В общем, всем есть за что бороться, и завтрашняя гонка тоже обещает быть интересной.
Результаты субботнего спринта
|Пилот
|Команда
|Разница
|1. Т.Барнард
|AIX Racing
|1:04'20.946
|2. Г.Бортолето
|Virtuosi Racing
|+5.246
|3. Д.Хаугер
|MP Motorsport
|+5.817
|4. К.Антонелли
|Prema
|+8.213
|5. Ф.Колапинто
|MP Motorsport
|+10.857
|6. Р.Станек
|Trident
|+13.594
|7. П.Арон
|Hitech GP
|+15.085
|8. А.Хаджар
|Campos Racing
|+16.495
|9. Э.Фиттипальди
|Van Amersfoort Racing
|+16.890
|10. З.O’Салливан
|ART Grand Prix
|+17.752
|11. О.Берман
|Prema
|+18.334
|12. Х.-М.Корреа
|DAMS
|+18.830
|13. Д.Кроуфорд
|DAMS
|+19.225
|14. А.Кордил
|Hitech GP
|+22.049
|15. Р.Виллагомес
|Van Amersfoort Racing
|+24.054
|16. Р.Ферсхор
|Trident
|+24.327
|17. Р.Миата
|Rodin Motorsport
|+25.203
|18. Д.Дюрксен
|AIX Racing
|+25.915
|– З.Мэлони
|Rodin Motorsport
|сход
|– К.Майни
|Virtuosi Racing
|сход
|– Х.Марти
|Campos Racing
|сход
|– В.Мартен
|ART Grand Prix
|сход