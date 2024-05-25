Формула 2: Тейлор Барнард одержал первую победу

Как это часто бывает в Монако, субботний спринт в Формуле 2 на коварной городской трассе прошёл с изрядной долей разнообразных приключений, и до финиша добрались не все.

В короткой гонке с поула стартовал Тейлор Барнард и с трудом удержал лидерство, затормозив в 1-м повороте с блокировкой колёс и подпортив шины. Но мера была вынужденная, поскольку его сразу атаковал Габриэль Бортолето, начинавший гонку вторым, однако дальнейшего развития ситуация не получила.

И вот почему: в этом же первом же повороте разбил машину Виктор Мартен, стартовавший 9-м – у гонщика молодёжной программы Alpine в этом году дела не ладятся совершенно. На трассе появились жёлтые флаги, выехал автомобиль безопасности.

Но на трассе он оставался недолго, и на третьем круге гонка возобновилась. Барнард ехал впереди, его преследовал Бортолето, а вплотную за ним ехал Деннис Хаугер, который почти сразу перестарался, в начале 4-го круга задев барьеры в последнем повороте трассы. Но подвеска его машины выдержала, и он продолжил борьбу.

А бороться ему приходилось не столько с Бортолетто, который ехал впереди, сколько с Андреа Кими Антонелли, ехавшим четвёртым всего в 0,2 секунды позади оранжевой машины норвежца. Но уже на 5-м круге гонка была снова нейтрализована – на этот раз из-за того, что машину довольно серьёзно разбил Пепе Марти, выступающий за Campos Racing.

Это произошло из-за его собственной ошибке на выходе из шиканы «Плавательный бассейн», и трасса была усыпана обломками. Следующие три круга пелотон ездил за автомобилем безопасности, затем на рестарте Барнард, хотя он новичок Формулы 2, вновь действовал вполне уверенно и удержал лидерство.

Стало известно решение стюардов наказать Куша Майни за нарушение правил: индийский гонщик ещё на первом круге срезал шикану на выходе из туннеля и не вернул позицию, за что получил 10 штрафных секунд.

На 11-м круге ввели режим виртуального автомобиля безопасности (VSC), поскольку Ричард Ферсхор задел барьер и повредил переднее крыло, обломки которого валялись на трассе на выходе из 5-го поворота. Режим VSC ввели как раз для того, чтобы маршалы смогли их убрать. Голландский гонщик отправился в боксы на замену носового обтекателя, и хотя завтра ему предстоит старт с поула, сегодня он лишился шансов заработать очки, откатившись на последнюю позицию.

Очередной рестарт дали на 12-м круге, но никаких изменений позиций на трассе не произошло. Правда, Хаугер допустил ошибку на выходе из туннеля, заблокировал колёса и срезал шикану. Антонелли ехал буквально вплотную за ним, их машины разделяли лишь 0,3 секунды, но затем по каким-то причинам отстал от норвежца на целых две секунды!

Оливер Берман, напарник Антонелли по команде Prema, ехал 11-м, но довольно сильно задел барьеры в конце 15-го круга, однако и в его случае передняя подвеска Dallara выдержала удар. Но со стороны этот момент выглядел так, что команда по радио спросила Оливера, может ли он продолжать гонку? «Почему нет, – ответил он. – Будем и дальше атаковать!»

До финиша оставалось 10 кругов, новичок Барнард продолжал лидировать, но поскольку Бортолето допустил типичную ошибку, срезав шикану после туннеля, преимущество 19-летнего британца выросло почти до трёх секунд, и ему было уже немного легче.

С машиной Бермана начали происходить какие-то проблемы, Оливер резко замедлился, когда проезжал по туннелю, пропустил вперёд трёх соперников, но затем снова ускорился и продолжал гонку.

На 22-м круге Хаугер пожаловался команде на Бортолето, что бразильский гонщик уже два раза срезал шикану, и в MP Motorsport пообещали доложить стюардам.

А затем на трассе начал чудить Зейн Мэлони, лидер личного зачёта. Сначала он атаковал Зака О’Салливана в шпильке, но неудачно, и в разные стороны полетели обломки. А затем гонщик с острова Барбадос резко затормозил перед поворотом Rascasse, чтобы не врезаться в замедлившегося О’Салливана, но на это не успел среагировать Хуан-Мануэль Корреа, ехавший следом на 13-й позиции.

Он ткнул машину Мэлони, его развернуло поперёк трассы, тут же её заблокировав, из-за чего к экстренному торможению пришлось прибегнуть и Майни, который тоже остановился, усугубив этот завал. Дирекция гонки тут же остановила её красными флагами. Пелотон вернулся на пит-лейн.

До финиша оставалось пять кругов, но было принято решение объявить очередной рестарт, который был дан с хода. Гонка продолжилась примерно после 15-минутной паузы, и на этот раз Барнарду сразу удалось создать большой отрыв. Вообще было впечатление, что все уже смирились с ситуацией, и не особенно стремятся продолжить агрессивные действия. Тем более что техники и без того уже было наломано немало.

Все сохранили свои позиции, причём Барнард ехал уже в 4-х секундах впереди. Но Хаугер всё-таки пытался атаковать Бортолето, ехавшего вторым, а Антонелли наседал на Хаугера. На последних двух кругах борьба на трассе оживилась, Корреа даже попытался в последнем повороте круга отобрать у Бермана 11-ю позицию, но Оливер отбился.

Тейлор Барнард спокойно довёл гонку до финиша и одержал свою первую победу в Формуле 2, а если учесть, что он недавно довольно успешно дебютировал и в Формуле E, то сегодняшний успех только закрепит его репутацию универсально подготовленного гонщика. Стоит добавить, что это его самые первые заработанные в этом сезоне очки.

Вторым финишировал Габриэль Бортолето, третьим – Деннис Хаугер, которого Антонелли так и не смог опередить, как ни старался. Хотя Зейн Мэлони сошёл с дистанции спринта и не набрал очков, а Пол Арон, занимающий 2-е место в личном зачёте, финишировал 7-м, то эстонцу удалось сократить отставание от лидера чемпионата до трёх очков, поэтому уже завтра картина может измениться.

Айзек Хаджар, победитель воскресной гонки в Имоле, сегодня тоже заработал один призовой балл за 8-е место, и тоже немного упрочил свою третью позицию, но Деннис Хаугер, финишировавший сегодня третьим, к нему заметно приблизился. В общем, всем есть за что бороться, и завтрашняя гонка тоже обещает быть интересной.

Результаты субботнего спринта

Пилот Команда Разница 1. Т.Барнард AIX Racing 1:04'20.946 2. Г.Бортолето Virtuosi Racing +5.246 3. Д.Хаугер MP Motorsport +5.817 4. К.Антонелли Prema +8.213 5. Ф.Колапинто MP Motorsport +10.857 6. Р.Станек Trident +13.594 7. П.Арон Hitech GP +15.085 8. А.Хаджар Campos Racing +16.495 9. Э.Фиттипальди Van Amersfoort Racing +16.890 10. З.O’Салливан ART Grand Prix +17.752 11. О.Берман Prema +18.334 12. Х.-М.Корреа DAMS +18.830 13. Д.Кроуфорд DAMS +19.225 14. А.Кордил Hitech GP +22.049 15. Р.Виллагомес Van Amersfoort Racing +24.054 16. Р.Ферсхор Trident +24.327 17. Р.Миата Rodin Motorsport +25.203 18. Д.Дюрксен AIX Racing +25.915 – З.Мэлони Rodin Motorsport сход – К.Майни Virtuosi Racing сход – Х.Марти Campos Racing сход – В.Мартен ART Grand Prix сход

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