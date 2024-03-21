Хэмилтон: Мы ещё не вполне разобрались в новой машине

Льюис Хэмилтон неважно начал свой последний сезон в Mercedes, и после двух гонок сезона на его счету лишь 8 очков. И хотя он признаёт, что догнать Макса Ферстаппена и Red Bull Racing будет непросто, тем не менее он верит, что вместе с командой ещё сможет отыграться.

Льюис Хэмилтон: «Я действительно считаю, что у нас отличная машина, у которой большой потенциал, но просто нам пока не удалось в полной мере его раскрыть. Суть в том, что мы недовольны результатами двух первых гонок сезона и в том числе потому, что ещё не вполне разобрались в особенностях нашей новой машины.

Нам предстоит проделать огромный объём работы, но будем надеяться, что мы справимся, хотя если говорить об управляемости машины в целом, то нам уже удалось добиться заметных улучшений.

Ощущения от пилотирования уже намного лучше, но те или иные действия, которые мы предпринимаем, могут дать как позитивные результаты, так и обратный эффект.

Однако я верю, что команда по-прежнему нацелена на борьбу за победы. Надо не обращать внимания на тот факт, что у Макса Ферстаппена почти на 50 очков больше, чем у меня. Сезон долгий, и ещё многое может измениться, хотя догнать парней из Red Bull будет очень трудно».

Также семикратный чемпион мира выразил поддержку Сьюзи Вольфф, которая подала в суд на FIA из-за обвинений в её адрес, выдвинутых в декабре прошлого года, которые она считает клеветническими.

«Прежде всего я невероятно горжусь Сьюзи, она очень смелая, отстаивает правильные ценности, и она очень хороший лидер, – подчеркнул Хэмилтон. – В мире, в котором люди часто предпочитают помалкивать, она сделала очень важное заявление, проявив себя и оказавшись на высоте положения.

Мне нравится, что она предпочла привлечь внимание к этой ситуации, обратившись в суд, ведь в нашем спорте всё очень непрозрачно, в том числе это относится к FIA. Многие вещи происходят за закрытыми дверями, нет никакой публичной отчётности. А если этого нет, то откуда взяться доверию к тому, что происходит в Формуле 1?

Надеюсь, благодаря тому, что Сьюзи заняла такую позицию, мы увидим позитивные сдвиги. Мы живём в такие времена, когда поданная жалоба может привести к увольнению. Это ужасно, и если мы говорим о необходимости сделать наш спорт более многообразным, то должны отстаивать его базовые ценности».

Источник