Тесты молодых гонщиков могут сочетать со спринтом

Традиционные тесты молодых гонщиков, которые проходят в Абу-Даби после окончания сезона, в этом году могут включать в себя спринтерскую гонку.

Судьба тестов решится на этой неделе. Пока планируется провести их в прежнем формате, когда каждая команда выпускает по две машины, одну – для тестов молодых пилотов, вторую – для работы с новой резиной Pirelli.

На Комиссии Формулы 1 обсуждался другой вариант – во вторник после Гран При провести тесты, а в среду – спринтерскую гонку для молодых пилотов. Проблема в том, что среда зарезервирована для тестов Формулы 2, которые планировались заранее.

Теперь предварительный план состоит в том, чтобы разбить тесты во вторник квалификационной сессией для 10 новичков, а затем спринтом в конце дня.

Если решение найти не удастся, то спринт на тестах могут включить в регламент на сезон 2025 года.

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