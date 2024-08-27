Стало известно, почему сборная Украины по боксу выступит на чемпионате Азии

ФБУ. Александр Манчак

Впервые в истории сборные команды Украины по боксу будут соревноваться на чемпионате Азии.

Вице-президент ФБУ Александр Манчак, который отвечает за международное направление развития бокса, рассказал о том, как Федерация бокса Украины пришла к участию в соревнованиях на другом континенте:

«Сначала хотел бы подчеркнуть и прояснить для всех, что Украина не вышла из Европейской Конфедерации бокса (далее EUBC), участие в чемпионате Азии это исключение. Идея участия в азиатских чемпионатах у нас возникла довольно давно. Еще в 2019 году провели в Харькове турнир 4 сборных в формате стенка на стенку. Вместе со сборной Украины в турнире приняли участие сборные Узбекистана, Казахстана и Туркменистана. Еще тогда с президентами этих стран я обсуждал формат создания открытой лиги, куда бы вошли лучшие сборные Европы и Азии.

Много общался с нашими боксерами и тренерами «золотой» команды, когда на ОИ-2012 мы стали лучшими на планете. Тогда наша сборная много времени провела на сборах и турнирах именно в Азии, и получила там огромный опыт. Позиция ФБУ с начала войны была и останется неизменной – мы не участвуем в соревнованиях, где принимают участие представители стран агрессоров, поэтому когда континентальные первенства проходят при их участии, мы отказываемся от участия.

Летом 2023 года на Конгрессе EUBC в Стамбуле я вместе с президентом ФБУ, тогда с первым вице-президентом Олегом Юрьевичем Ильченко, выступили с инициативой выхода EUBC из IBA и объединения с Азиатской Конфедерацией бокса (далее ASBC). К сожалению, наша инициатива тогда не была поддержана прежде всего такими ведущими европейскими странами, которые активно поддерживают нас в войне с агрессором – Польшей, Англией, Ирландией, Францией, Италией, Испанией, Румынией, Болгарией и другими.

Понимая, что мы не можем боксировать на турнирах, где есть представители страны агрессора в Европе, мы с Олегом Юрьевичем продолжили работать в этом направлении. Нам удалось получить поддержку президента EUBC доктора Яниса Филипатоса о возможности боксировать на других континентах, оставаясь в EUBС, и параллельно продолжили активные переговоры непосредственно с руководством АЅВС.

Вместе с президентом ФБУ провели много встреч с президентами европейских и азиатских боксерских стран, долгие консультации с юристами с обоих континентов. Сначала совет директоров EUBC позволил нашей стране, как исключение, боксировать на других континентальных первенствах, впоследствии совет директоров ASBC позволил нам, как исключение, принимать участие в континентальных первенствах Азии по всем возрастным группам.

Наша основная задача, как руководства ФБУ, обеспечить надлежащий соревновательный опыт нашим боксерам по всем возрастным группам. Я вообще считаю азиатский континент на сегодня ведущим в боксе, это доказали нам ОИ-2024 в Париже, где боксеры из Узбекистана завоевали 5 золотых медалей. Я считаю, что участие в континентальных первенствах Азии не только даст нам необходимый соревновательный опыт, но и поднимет уровень украинского бокса.

Мы должны понимать, что у нас в стране идет война, и очень много талантливых спортсменов и тренеров выехали за границу, также во многих уголках страны, где ведутся боевые действия, полностью отсутствует тренировочный процесс, поэтому руководство ФБУ делает все возможное, чтобы дать возможность нашей молодежи тренироваться, выступать на соревнованиях самого высокого уровня и прославлять нашу страну. Отныне боксеры сборной Украины могут боксировать не только на чемпионатах Европы, но и дополнительно на чемпионатах Азии»,

Также вице-президент ФБУ рассказал в каких соревнованиях до конца текущего года планируют принять участие сборные команды Украины:

«По плану до конца года принять участие в Чемпионатах Азии среди школьников и юниоров, в Чемпионате Европы до 22-х лет и также в Чемпионате Азии среди элиты. Отдельно я хочу поблагодарить наших Героев защитников за возможность заниматься любимым делом! Слава Украине! Слава украинскому боксу!», – заявил Манчак.

Чемпионат Азии среди юношей и юниоров пройдет с 27 августа по 10 сентября в ОАЭ.

sport.ua