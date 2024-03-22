Франсис Нганну признался, что к бою с Джошуа подошел в отличной форме

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Франсис Нганну (0–2) отметил, что отлично провел тренировочный лагерь, готовясь к бою с Энтони Джошуа (28–3). Камерунец считает, что был в своей лучшей спортивной форме, но сам бой выдался странным.

«Меня утешает одно − что касается тренировочного лагеря, то он был лучшим в моей карьере.

Я достиг лучшей формы, самой лучшей. Если бы мне пришлось отмотать все назад и повторить, я не вижу ничего такого, что я должен буду сделать по-другому.

Мы хорошо потренировались в Эр-Рияде, все было хорошо, кроме самого дня боя, когда все было очень странно», − сказал Нганну.

Франсис уступил нокаутом во втором раунде.

sport.ua