Фаррелл назвал современного Майка Тайсона. Усик его нокаутировал

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниель Дюбуа

Бывший профессиональный боксер Киран Фаррелл высказался о чемпионе мира по версии IBF Даниэле Дюбуа. Фаррелл входит в тренерский штаб Даниэля.

«Дюбуа очень уверенно вышел на бой против Джошуа. Он выглядел уверенно, много двигался. Дюуба очень хорошо начал, нужно было лишь довести дело до конца. Я бы сейчас не советовал Джошуа выходить на реванш с Дюбуа, потому что Дюбуа – современный Майк Тайсон. Энтони лучше подраться с Уайлдером», – сказал Фаррелл.

Отметим, что Дюбуа трижды отправлял Джошуа в нокдаун, а в пятом раунде брутально его нокаутировал. В 2023 Дюбуа проиграл нокаутом Александру Усику.

sport.ua