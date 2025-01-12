Усик рассказал, почему сейчас не готов провести реванш с Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO Александр Усик высказался о возможном бою-реванше против Даниэля Дюбуа.

«Реванш с Дюбуа? Да, я готов, но не сейчас. Пока что я провожу время с семьей, просыпаюсь в 11 утра, а иногда в семь, когда иду в церковь. Сейчас я отдыхаю», – сказал Усик.

Недавно Даниэль вызвал Усика на бой-реванш. Если Дюбуа победит 22 февраля 2025 года Джозефа Паркера и защитит титул, то бой с Усиком будет за титул абсолютного чемпиона мира.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua