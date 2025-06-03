ВИДЕО. Дюбуа дал заднюю, Фьюри раскритиковал Усика, подготовка к реваншу

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

19 июля состоится бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг) – на ринге встретятся обладатель титулов WBC, WBO и WBA Александр Усик (23–0, 14 КО) и чемпион мира по версии IBF Даниель Дюбуа (22–2, 21 КО).

Накануне этого поединка британский чемпион вспомнил первый бой с Усиком – в августе 2023 года он не сумел продержаться всю дистанцию и был нокаутирован в девятом раунде. Дюбуа признался, что больше не думает о той встречи и полностью сконцентрирован на реванше.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри сделал прогноз на бой за звание абсолютного чемпиона мира супертяжелом весе. Он обвинил Усика и Дюбуа в трусости, также считает, что украинец слишком долго лежал на канвасе, когда его ударил соперник.

ВИДЕО. Дюбуа дал заднюю, Фьюри расскритиковал Усика, подготовка к реваншу

sport.ua