Гладырь: Приглашение в сборную – важнейший шаг в тренерской карьере

Один из бывших лидеров национальной команды возвращается в нее в новом качестве

Сергей Гладырь прокомментировал свое возвращение в сборную Украины, где он будет ассистировать Айнарсу Багатскису на пре-квалификационном турнире ЧМ-2027.

«Первое предложение было от Айнарса. После его назначения на должность главного тренера он мне позвонил и предложил стать ассистентом в феврале. Но в клубе была такая ситуация, что главный тренер и ассистент должны были ехать в сборную Греции, а другой ассистент Манучар Маркоишвили – в сборную Грузии».

«Поэтому тогда я не смог покинуть команду. Сказал, что не приеду, но если Айнарс будет заинтересован в моей кандидатуре и дальше, я с удовольствием присоединюсь. Но есть нюанс: я опять-таки не смогу уехать в ноябре, ведь вы видели новости — в Евролиге теперь 20 команд. Думаю, что в следующем сезоне туры Евролиги будут совпадать с окнами сборных ФИБА, поэтому просто физически не смогу присоединиться к сборной в эти периоды».

«Я чувствую приятное волнение и рад, что Айнарс предложил мне эту работу. Я ждал этого, я хотел сделать этот важный шаг в тренерской карьере. Это очень интересный опыт, я знаю многих ребят, знаю тренера, мне хотелось бы внести свой вклад. Надеюсь на успех сборной Украины и надеюсь внести свой вклад в прогресс украинского баскетбола».

«Конечно, есть амбиции стать главным тренером. Но я продолжаю говорить, что мне только 36 лет. Понимаю, что очень много тренеров, которые начали тренировать раньше меня. Желько Обрадович, когда ему было 30, как мне, начал сразу с Партизана. Есть тренеры в Испании, которые моложе меня и уже работают на позициях главных. Всему свое время, и мое еще впереди».

О том, что в тренерский штаб Багатскиса войдет Гладырь, стало известно в конце мая.

В своем послужном списке Гладырь имеет 44 матча за сине-желтых и является одним из лидеров сборной по количеству реализованных трехочковых (72) и набранных очков (396). Гладырь выступал за национальную команду на Евробаскете-2013, где Украина заняла шестое место.

В 2009 году Сергей был выбран на драфте НБА под 49-м номером командой Атланта Хокс. В 2010 и 2013 годах он выступал в Летней лиге НБА.

С 2020 года Гладырь работает ассистентом главного тренера Монако. В качестве тренера монегасков, украинец дважды становился чемпионом Франции (2023, 2024), серебряным призером французского первенства (2022), победителем Кубка Франции (2023), занимал третье место в Евролиге (2023), а также становился чемпионом Еврокубка (2022).

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Напомним, команде Айнарса Багатскиса для попадания в отбор на ЧМ-2027 предстоит пройти пре-квалификационный турнир. Сине-желтые попали в группу А со сборными Словакии и Швейцарии. Матчи предварительного раунда пройдут со 2-го по 20-е августа.

В основной европейской квалификации примут участие 32 команды. Участники этой стадии были распределены по 8 корзинам на основе мирового рейтинга ФИБА среди мужчин. Команды из корзин 1, 4, 5 и 8 попали в группы A, C, E и G. Корзины 2, 3, 6 и 7 попали в группы B, D, F и H.

В случае победы в группе А пре-квалификации на ЧМ-2027 мужская национальная сборная Украины сыграет в первом раунде отбора в группе А с Испанией, Грузией и второй командой пре-квалификационной группы D (Дания, Норвегия, Хорватия).

Если украинцы в группе А пре-квалификации на ЧМ-2027 займут второе место, то в первом раунде основного раунда квалификации сыграют в группе С с Сербией, Турцией и Боснией и Герцеговиной.

По три лучшие команды из каждой группы А-Н выйдут во второй раунд квалификации и составят группы I, J, K и L. На чемпионат мира выйдут по три лучшие команды из каждой из четырех групп. Весь основной раунд отбора будет проходить с ноября 2025 по март 2027 года.

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