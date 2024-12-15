Оклахома победила Хьюстон, Милуоки обыграл Атланту в полуфинале внутрисезонного турнира НБА

Финал Кубка НБА пройдет 18 декабря

Состоялись полуфинальные матчи внутрисезонного турнира Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Милуоки, благодаря рывку в заключительной четверти, обыграл Атланту — 110:102. Во втором полуфинале Оклахома уверенно победила Хьюстон — 111:96.

Напомним, ранее Милуоки в 1/4 финала обыграл Орландо. Оклахома на пути к решающим матчам прошла Даллас.

Отметим, что полуфиналы и финал Кубка НБА проходят на нейтральной площадке на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. Решающий поединок турнира состоится в ночь с 17 на 18 декабря.

НБА. Внутрисезонный турнир. 1/2 финала

Милуоки Бакс — Атланта Хокс — 110:102 (26:28, 29:21, 27:34, 28:19)

Оклахома Сити Тандер — Хьюстон Рокетс — 111:96 (18:20, 23:22, 34:27, 36:27)

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