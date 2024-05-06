Прев’ю Другого Раунду ПЛЕЙ-ОФ НБА 2024. Нью-Йорк Нікс — Індіана Пейсерс

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А ми продовжуємо прев'ю другого раунду! На черзі Східне протистояння! Одне з найзапекліших в історії НБА! Чи вдасться сучасним колективам відродити дух 90х? Чи здатні вони будуть започаткувати новий виток у суперництві одне з одним? Давайте розбиратись!

Ретроспектива

Дуже шкодую, що Індіані не вдалося позмагатись з повністю здоровими та готовими Мілуокі Бакс! Гадаю, ця серія мала б потенціал зайти в 7 матчів!

Зрештою, Індіана таки переграла своїх опонентів. За цілковитої відсутності Янніса, пропущених ігор Ліллардом, травмованим Міддлтоном, Пейсерс залишили по собі двояке відчуття.

З однієї сторони — вони переможці. З іншої сторони — вони перемогли ледве теплих Бакс. При тому, що в іграх, в яких вони поступились, вони виглядали жалюгідно. І навіть такий колектив як Мілуокі з цілковитою відсутністю оборонців на периметрі, без атлетичних вінгів, їм вдавалось зупиняти атаку Індіани.

Якщо б не гра №3, яку Індіана таки на силу виграла в овер-таймі, можливо ми б зараз обговорювали матч №7, в якому могло б трапитись, що завгодно.

Тоді як Нікс досить впевнено здолали Філадельфію, також в 6 матчах. Незважаючи на травму Ембііда, у ростері Нью-Йорка моментами сильно відчувався брак того ж Рендла. А по ходу серії ще й вилетів Богдановіч.

Чи шкодую я, що поставив на прохід Сіксерс, а не Нікс? Можливо. Про що я точно шкодую, так це про те, що я геть забув про своїй минулорічні чернетки і те, що вони пригодяться і в цьому сезоні!

Я маю на увазі гру Нікс на чужих щитах. За допомогою якої вони розтрощили минулорічних Кавальєрс. Цього разу, вони просто знищили Філу в цьому компоненті гри, в якійсь мірі, саме завдяки цьому вони й пройшли в другий раунд.

Нікс (2 місце) — Пейсерс (6 місце)

Сезонна серія 2:1 на користь Пейсерс

Але особисто я не звертав би увагу на зустрічі команд в регулярці. Тим паче на останню, в якій, в складі Нью-Йорку, були відсутні одразу декілька ключових гравців : Анунобі, Хартенштайн, Робінсон. Де 43 хвилини змушений був грати Ачівува та майже 19 хвилин Тадж Гібсон.

В загальному, Індіана, по своїй суті — не є колективом рівня другого раунду плей-оф. Тайріз Халібертон навіть близько не є тим гравцем, який виводив Пейсерс в Фінал ВнутрішньоСезонного Турніру. Паскаль Сіакам та Майлз Тернер мали свої класні момент в серії проти Бакс, але знову ж таки, за рахунок ницих матчапів : проти Лопеза, який міцно сидів в фарбі, не зустрічаючи Тернера на дузі, звідки і йшла основна небезпека від центрового Пейсерс; проти Боббі Портіса, який програв Сіакаму серію цілком та повністю.

Я вже мовчу про решту допоміжного касту. ТіДжей МакКоннел це звісно круто, коли проти нього обороняється Ліллард, Бізлі, чи навіть співставний за розмірами Беверлі. Але що він буде робити проти беккорту, оборонців Нікс? Тим паче не будучи загрозою з-за дуги?

Покладатись на одного Бена Шепарда, новачка, який повинен створювати простір? Загрожувати з дальної дистанції? Особисто я б не хотів. Але він є чи не найкращим шутером команди.

Навіть Ендрю Нембхард, який, особисто для мене, став справжнім відкриттям першого раунду! Дуже якісно проявив себе в обороні, в серії проти Бакс. Вдало обороняючись проти Лілларда. Можливо не готового на всі 100% Дейма, але все ж. Ну і 45% влучань з-за дуги при 3.3 спробах в середньому за гру, вселяють певний оптимізм на рахунок цього молодого гарда!

Прогноз : прохід Нікс 4:1

Залишу одну перемогу Пейсерс, чисто з поваги. Як до сучасного вигляду цього френчайзу, так і з поваги до історії протистояння між цими колективами, яке було м'яко кажучи запальним в 90ті роки минулого століття!

Саме в серії проти Нікс 1994 року, зародився мем-знак у виконанні Реджі Міллера, який показував "задушення", свого роду "choke-job", відомому вболівальнику нью-йоркців Спайку Лі. А сам Реджі дістав прізвисько "Вбивця Нікс". Однин з найбільш іконічних моментів в історії баскетболу!

Фактори серії :

📍 Джейлен Брансон. При всій повазі до Ендрю Нембхарда, але те, які враження залишив по собі Брансон в серії проти Філи, викликає відчуття, що цього хлопця не зупинити! Це не змогли зробити ні Батюм з Убре, які виявились дещо кращими в обороні ніж те, що може запропонувати на сьогодні Пейсерс.

Брансон спопеляв оборону Філадельфії. 35.5 очок та 9 асистів в середньому за гру. Переконаний, +/- те саме він робитиме і з обороною Індіани. Саме він має бути кращим гравцем в цій серії.

📍 Гра на щитах. Також я не бачу, за рахунок чого Індіана зможе протистояти Нікс на щитах. Особливо обороняючи власні володіння. Звісно, Тернер користуватиметься прив'язаністю до своєї фарби Робінсона/Хартенштайна, подібно до Лопеза і набиратиме своє в атаці. Але всім відомо, що Майлз є нікудишнім підбираючим. Як для центрового. Тоді як у Нікс, окрім центрових, на щитах працюватимуть і Харт з Анунобі!

📍 Гра в фарбі. В серії проти Бакс я частково згадував про цей компонент. Що Індіана, в регулярці, найкраще атакувала саме через фарбу. Набираючи 57.9 очок в середньому з цієї зони. В плей-оф ці показники дещо просіли, але все ще високі! 46 очок в середньому, 5 місце за загальним рейтингом.

А знаєте в чому сильні сторони Нікс? Правильно, в протистоянні у фарбі. В регулярці — 6 місце, 46.9 очок пропущено з цієї зони. В плей-оф — 1 місце, 36.3 очок пропущено з цієї зони. Сюди ще додати, що вони є лідерами в плей-оф за показником заблокованих кидків в середньому за гру.

📍 Сіакам проти Анунобі. Топпін проти Нікс. Окремо хотів згадати за ці протистояння. Не факт, що вони стануть ФАКТОРАМИ, але свою родзинку в серію вони однозначно привносять!

Так, Топпіна, який родом з Нью-Йорку, Нікс обрали на Драфті 2020 року під 8 піком. Не сказати, що Обі поганий гравець. Але як тільки Нікс випала нагода обміняти Обі, просто за ассети, не бажаючи продовжувати з ним контракт.. Тим паче маючи на одній і тій самій позиції, що грає Топпін, Джуліуса Рендла — вони зробили це з легкістю!

Тому, підсумовуючи все вище сказане, для Топпіна буде дуже важливо проявити себе в серії саме проти без перебільшення рідної для себе команди, яка його просто "викинула". Проявити себе саме в таких компонентах як : влучаннях з-за дуги, підбираннях, в банальному хаслі. В тому, в чому Топпін в принципі має бути спеціалістом, якщо бажає затриматись в Лізі на довго та мати хорошу в ній роль.

Тоді як Сіакам проти Анунобі — це протистояння колишніх гравців Репторз! Яких обміняли по ходу минулої регулярки і яких вже незабаром, доля звела в другому раунді плей-оф!

В якійсь мірі очікую, що саме між ними відбуватиметься свого роду "дуель". Оскільки вони навіть логічно, позиційно, повинні протистояти один одному, як в атаці, так і в обороні!

📍 Втома. Мабуть один з небагатьох факторів, що може зіграти на користь Індіани. Признаюсь чесно, інколи мене підбішували рішення Ріка Карлайла по ходу серії проти Бакс, коли він починав колупатись в ротації і діставати звідти, наприклад, Айзею Джексона. Або Дага МакДермотта. Хоча це й мало певний сенс, оскільки звідкись потрібно було брати шутинг, або заміняти Тернера хоча б номінальним центровим, а не зайвий раз ганяти Сіакама, чи Топпіна у ролі бігменів на паркеті. Тим не менше, навіть ротація з 8 гравців інколи здавалась заширокою.

У Нікс навпаки, з вилетівшим Богдановічем, ротація складається максимум з 7 чоловік. Але і тут відчувається, що Тібодо є куди скорочувати. Джош Харт, для прикладу, грав в середньому по 46.3 хвилин в серії проти Філадельфії. Сіакам, який найбільше грав в Індіані, був би лише 4м в Нікс за показником хвилин проведених на паркеті в середньому, після вже згаданого Харта, Брансона та Анунобі.

pics from : nba.com

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