У плей-оф-2024 вигравала команда з найменшою платіжкою у НБА. Це просто пояснити

5 травня «Клівленд» та «Орландо» зіграли сьомий матч серії першого раунду плей-оф НБА. За його підсумками «Кавс» перемогли в протистоянні і вирушили у півфінал Сходу до «Бостона».

Але чи задумувалися ви, що «Орландо» – команда з найменшою платіжкою у всій лізі. Цьогоріч їхня загальнокомандна платіжка складала лише 132,6 мільйонів доларів. Наприклад, у лідера списку «Голден Стейт» сума зарплат складає майже 210 мільйонів.

Ці цифри досить просто пояснити. Головні зірки «Меджик» виступають ще на «дитячих» контрактах, які вони отримали після драфту. Паоло Банкеро (обраний у 2022-му), Франц Вагнер (2021), Джейлен Саггс (2021) та інші.

Їхня зарплатня не перевищує 12 мільйонів за сезон, бо перший контракт у лізі регламентований колективним договором, а сума зарплатні залежить виключно від номеру вибору на драфті. Наприклад, за перший рік контракту новачка Віктор Вембаньяма заробив лише 12 мільйонів – майте на увазі, він перший вибір.

Найдорожчий гравець «Орландо» – Джонатан Айзек, він заробляє 17,4 мільйони за сезон. Це рівень зарплатні Діанджело Рассела, який в поточній кампанії у «Лейкерс» заробив 17,3 мільйони.

Фото: Los Angeles Times

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