Усик признался, как отреагировал на новость о рассечении Фьюри

DAZN. Александр Усик

Британская платформа спортивных телетрансляций DAZN выпустила документальный фильм о бое между украинским чемпионом WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком (21–0, 14 КО) и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (34–0–1, 24 КО) из Великобритании.

Представители DAZN пообщались с Усиком и опубликовали видео с интервью украинца. Александра рассказал, как отреагировал на новость о рассечении Фьюри, из-за которого пришлось перенести бой с 17 февраля на 18 мая:

«Пятница – день спаррингов. Я вернулся после спаррингов, Юрий и Сергей сказали мне: «Послушай, у нас есть проблема». Проблема не у нас, а у всего боксерского мира, потому что у Тайсона рассечение. Я улыбнулся: «Окей, иду работать», – сказал Усик.

Ранее Турки Аль-Шейх заявил, что реванш между Александром и Тайсоном запланирован на 12 или 13 октября 2024 года.

sport.ua