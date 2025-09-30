Известно единственное условие, при котором Владимир Кличко вернется в бокс

Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Кличко

Вице-президент Национальной лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова высказалась о возможном возвращении на ринг бывшего чемпиона мира Владимира Кличко.

«Это сложный вопрос, ведь никто не знает точно, сколько еще продлится война. Владимир однозначно сказал, что пока военные действия продолжаются, он сконцентрируется на помощи своей стране. Он делает это не так медийно, но точно мощно работает для помощи Украине.

Нельзя четко сказать, вернется ли Владимир на ринг после окончания войны, ведь никто не знает, сколько еще времени она продлится. А если военные действия еще будут продолжаться много лет? Не в 80 лет же ему выходить на ринг», – сказал Шатерникова.

sport.ua