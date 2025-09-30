В Сингапуре уже открылась фан-зона Williams

Про то, что в Сингапуре делают всё, чтобы национальный этап чемпионата мира стал не просто очередной гонкой Формулы 1, а настоящим праздником, причём не только автоспорта, мы уже рассказывали.

Но разного рода интересные события, посвящённые предстоящему Гран При, будут происходить во все дни недели начиная с понедельника.

Туристы, прилетающие в Сингапур, уже в аэропорту «Чанги» в Терминале 3 могут полюбоваться на шоу-кар Aston Martin F1, который там экспонируется даже не командой, а её партнёром – знаменитым производителем шотландского виски.

Разумеется, желающие могут тут же продегустировать этот благородный напиток разных степеней выдержки. Более того, те, кто решит потратиться на три коктейля, в состав которых входит этот виски или заказать три бокала, автоматически получат шанс выиграть приглашение VIP-разряда на финал сезона в Абу-Даби.

Уже сегодня утром в «Центральном атриуме» на бульваре Раффлз, ведущим в сторону трассы, открылась фан-зона Williams. Поскольку Гран При Сингапура проходит ближе всего к Таиланду, то в команде считают эту гонку «домашней» для Алекса Элбона, поэтому фан-зона будет работать не до воскресенья, как обычно, а вообще до следующего вторника.

В разные дни, предшествующие Гран При, там будут проходить встречи с ним, с Дженсоном Баттоном, с руководителем команды Джеймсом Ваулзом, а также с американской гонщицей Лией Блок, выступающей при поддержке Williams в женской серии F1 Academy.

В фан-зоне можно будет рассмотреть вблизи шоу-кар FW47, во всех деталях воспроизводящий реальную машину Формулы 1. А потом сравнить с моделью прошлогодней машины, выполненной в натуральную величину более чем из 400 тысяч кирпичиков Lego. Кстати, это не просто большая игрушка, а то, что называется «ходовой моделью», ведь именно на ней гонщики Williams проехали круг по трассе Гран При Майами в минувшем мае во время Парада пилотов.

Но в эти дни в разных точках Сингапура можно побывать на встречах не только с представителями Williams, но и других команд. Например, завтра в торговом центре на Плаза-Сингапура появится Ландо Норрис, который примет участие в спонсорской акции, поскольку является одним из послов бренда Ralph Lauren Fragrances.

В другом торговом центре, ION Orchard, в среду пройдёт встреча с Айзеком Хаджаром, организованная спонсорами команды Racing Bulls. А вообще во все дни недели там можно полюбоваться на шоу-кар VCARB 02.

В фирменном магазине Adidas, расположенном там же, в ION Orchard, в четверг можно будет увидеть Кими Антонелли. Впрочем, время, когда именно он там появится, пока не названо, как нет и информации о том, можно ли надеяться получить автограф у дебютанта Mercedes, которому, как и Хаджару, предстоит впервые выступать на сложнейшей городской трассе Марина-Бей.

Также пока не подтверждено время визита Шарля Леклера в местный фирменный магазин Puma, одного из спонсоров Ferrari, но точно известно, что это тоже произойдёт в четверг. Можно не сомневаться, что толпа желающих на него посмотреть соберётся приличная, ведь сингапурская публика помнит, что он уже дважды поднимался на подиум в этой гонке. Удастся ли это Шарлю в 2025 году, большой вопрос, уж больно сильные у него соперники, но нет сомнений, что он приложит все усилия.

