Ферстаппен: В Баку нужен компромисс при выборе настроек

Макс Ферстаппен отправляется в Баку после победы на Гран При Италии. Гонщик Red Bull Racing, как и его напарник Юки Цунода, рассчитывают на продуктивный гоночный уик-энд в Азербайджане.

Макс Ферстаппен: «Гонка в Монце получилась невероятной, и команда сделала хороший шаг вперёд в работе с настройками машины. Победа стала огромным стимулом для всех. На прошлой неделе я был на базе, чтобы отпраздновать этот успех вместе с командой, и поработать на симуляторе, готовясь к следующей гонке.

Мы начинаем выездную серию этапов в Баку. На городских трассах всегда сложнее выступать, а сочетание медленных поворотов и длинной главной прямой означает, что нужно искать компромисс при выборе настроек, а так же найти правильный уровень прижимной силы заднего антикрыла.

Надеюсь, на этой неделе мы сохраним хорошую форму и успешно выступим не только в гонке, но и в квалификации».

Юки Цунода: «Гонка в Монце получилась разочаровывающей, но я всегда ищу позитивные моменты. Я сильно выступил в квалификации, а гоночный темп был на уровне, пока машина не получила повреждения.

Мы прогрессируем неделю за неделей, и Макс установил ориентир, одержав победу. Я с каждой гонкой всё ближе к нему, поэтому приятно осознавать, что напряжённая работа приносит плоды.

В Монце не удалось полностью раскрыть потенциал машины, что огорчает, но это придаёт мне уверенность перед этим уик-эндом. В Италии я был конкурентоспособнее на быстрых кругах, но теперь нужно поработать над скоростью на длинной дистанции и убедиться, что машина правильно настроена.

В Баку весёлая, хотя и сложная трасса, которая может преподнести немало сюрпризов. Здесь нужно быть полностью сосредоточенным и выжимать максимум из машины. Именно это я и постараюсь сделать в этот уик-энд».

