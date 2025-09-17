Connect with us
Федорчук назвал варианты тренеров сборной Украины
Олег Федорчук назвал три кандидатуры на пост главного тренера сборной Украины

Известный тренер Олег Федорчук считает, что без изменений сборной Украины будет тяжело выйти из группы. Он назвал три кандидатуры на пост главного тренера.

Сборная Украины завершила первые два тура отбора к ЧМ-2026, но дискуссия вокруг национальной команды не утихает. После поражения во Франции (0:2) и ничьей с Азербайджаном (1:1) в СМИ звучит множество мнений о будущем «сине-желтых». Особенно остро обсуждается вопрос главного тренера: стоит ли продолжать с Сергеем Ребровым или пора искать замену. Известный тренер и эксперт Олег Федорчук поделился своим взглядом на ситуацию. Статью подготовила редакция euro.com.ua со ссылкой на источник.

Нужна ли смена главного тренера?

По словам Федорчука, разговоры о смене наставника действительно назрели, но решение не должно быть спонтанным. «Чтобы менять тренера, нужно иметь новую кандидатуру. Мы уже проходили это, когда ушел Андрей Шевченко. Тогда отказался Ребров, а в итоге в последний момент сборную возглавил Петраков», – напомнил эксперт.

Федорчук отметил, что под руководством Сергея Реброва сборная провела почти 30 матчей, но до сих пор не имеет четкого игрового стиля. «Каждый матч – как начало чего-то нового. Никто не может объяснить, в какой футбол играет сборная Украины», – подчеркнул он.

Какие варианты есть у сборной?

Если вопрос об отставке Реброва все же станет реальным, Федорчук видит несколько кандидатур. Среди них – Мирон Маркевич, который уже работал с национальной командой и знает украинский футбол изнутри. Второй вариант – Юрий Калитвинцев, который приводил юношескую сборную Украины к золоту чемпионата Европы. Также специалист отметил испанца Унаи Мельгосу, работающего с молодежной сборной.

«Вот вам уже три достойные кандидатуры. Главное, чтобы это был человек, который всех устроит», – резюмировал Федорчук.

Проблемы и перспективы «сине-желтых»

Эксперт уверен, что без серьезных изменений выйти из группы будет сложно. По его словам, сборная Украины уступает Исландии по движению, сыгранности и самоотдаче. «Наставник сборной – это авторитет, дисциплина и психология. А у нас с этим большие проблемы», – заявил Федорчук.

Он подчеркнул, что в национальной команде должны играть только лучшие исполнители, а не те, кто завершает карьеру. «Очень досадно, что мы не видим прогресса ни после Евро, ни сейчас», – добавил специалист.

Что ждет сборную дальше

В начале октября Украину ждет ключевой матч с Исландией. Именно он может определить дальнейшие шансы на выход из группы. Эксперты сходятся во мнении: если сборная не прибавит, то риск провалить квалификацию очень высок.

