Федорчук назвал варианты тренеров сборной Украины

Сборная Украины завершила первые два тура отбора к ЧМ-2026, но дискуссия вокруг национальной команды не утихает. После поражения во Франции (0:2) и ничьей с Азербайджаном (1:1) в СМИ звучит множество мнений о будущем «сине-желтых». Особенно остро обсуждается вопрос главного тренера: стоит ли продолжать с Сергеем Ребровым или пора искать замену. Известный тренер и эксперт Олег Федорчук поделился своим взглядом на ситуацию. Статью подготовила редакция euro.com.ua со ссылкой на источник.

Нужна ли смена главного тренера?

По словам Федорчука, разговоры о смене наставника действительно назрели, но решение не должно быть спонтанным. «Чтобы менять тренера, нужно иметь новую кандидатуру. Мы уже проходили это, когда ушел Андрей Шевченко. Тогда отказался Ребров, а в итоге в последний момент сборную возглавил Петраков», – напомнил эксперт.

Федорчук отметил, что под руководством Сергея Реброва сборная провела почти 30 матчей, но до сих пор не имеет четкого игрового стиля. «Каждый матч – как начало чего-то нового. Никто не может объяснить, в какой футбол играет сборная Украины», – подчеркнул он.

Какие варианты есть у сборной?

Если вопрос об отставке Реброва все же станет реальным, Федорчук видит несколько кандидатур. Среди них – Мирон Маркевич, который уже работал с национальной командой и знает украинский футбол изнутри. Второй вариант – Юрий Калитвинцев, который приводил юношескую сборную Украины к золоту чемпионата Европы. Также специалист отметил испанца Унаи Мельгосу, работающего с молодежной сборной.

«Вот вам уже три достойные кандидатуры. Главное, чтобы это был человек, который всех устроит», – резюмировал Федорчук.

Проблемы и перспективы «сине-желтых»

Эксперт уверен, что без серьезных изменений выйти из группы будет сложно. По его словам, сборная Украины уступает Исландии по движению, сыгранности и самоотдаче. «Наставник сборной – это авторитет, дисциплина и психология. А у нас с этим большие проблемы», – заявил Федорчук.

Он подчеркнул, что в национальной команде должны играть только лучшие исполнители, а не те, кто завершает карьеру. «Очень досадно, что мы не видим прогресса ни после Евро, ни сейчас», – добавил специалист.

Что ждет сборную дальше

В начале октября Украину ждет ключевой матч с Исландией. Именно он может определить дальнейшие шансы на выход из группы. Эксперты сходятся во мнении: если сборная не прибавит, то риск провалить квалификацию очень высок.

Напомним, мы также писали о том, что Арда Гюлер мечтал покинуть Мадрид.