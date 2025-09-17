Арда Гюлер мечтал покинуть Мадрид, но все изменил один человек

Летом 2023 года мадридский "Реал" увел из-под носа "Барселоны" турецкого вундеркинда "Фенербахче" Арду Гюлера. Справедливости ради, следует признать, что и сам футболист всегда мечтал играть именно за мадридский клуб. Карло Анчелотти пообещал 18-летнему парню постоянную игровую практику. Правда, с оговоркой. В случае неготовности Гюлера выдержать конкуренцию в команде, клуб воспользуется возможностью отдать турка в аренду, в хорошие руки – в "Байер". На тот момент немецкий клуб возглавлял Хаби Алонсо. Но об аренде старались не думать. Ведь в Мадрид ехал то ли "второй Месси", то ли "второй Озил".

От турецкой Суперлиги до испанской Ла Лиги

От турецкой Суперлиги до испанской Ла Лиги

18-летний Арда Гюлер действительно талантливый игрок. С раннего детства мальчику пророчили великое будущее. В шесть лет Арда прошел отбор в академию "Генчлербирлиги", через семь лет юного спортсмена забрал "Фенербахче". В 15 лет Арда выступал уже за команду U-19. 10 голов и семь ассистов в 22-х матчах стали поводом для того, чтобы подключить футболиста к тренировкам со взрослой командой.

Дебютировал Арда в турецкой Суперлиге в 16 лет. За два следующих года стал одним из самых важных игроков "Фенербахче" и любимцем публики. В июне 2023 года "канарейки" впервые за 10 лет порадовали болельщиков трофеем – выиграли Кубок Турции. В финальном матче Арда записал на свой счет ассист и был признан лучшим игроком матча. А через месяц талант, с которого сдували пылинки в Турции, приехал в Мадрид. Громкие аплодисменты и признания плавно отошли на второй план. Гюлер окунулся в тяжелый процесс адаптации и тренировок.

Превращение звездного мальчика в резервиста "сливочных"

Не успев как следует познакомиться с партнерами по команде и Ла Лигой, Гюлер получил травму, которая его выбила из футбола на два месяца. В октябре и ноябре посыпались новые мелкие повреждения. В итоге, всю первую половину сезона 2023/2024 Арда провел в лазарете. А окончание сезона – на скамейке запасных. Но даже в те редкие минуты, которые давал ему скупой Анчелотти, игрок приносил результат. Всего в активе Гюлера с января по май 2024 года 381 минута на поле. Отметился голом в марте, потом в апреле. А в мае выдал отличный отрезок: в трех последних матчах чемпионата забил четыре гола.

Недовольный своим положением в команде Анчелотти, Гюлер отправился на Евро-2024 в составе сборной Турции. В дебютном матче за сборную Арда забил гол в ворота Грузии. В четвертом и пятом матчах отметился ассистами. Естественно, вернулся на "Сантьяго Бернабеу" футболист героем турнира.

После такого успешного выступления на международном турнире предполагалось, что Гюлер наконец-то займет место в основе "сливочных". Однако Арда все равно оставался резервным игроком. Ничего удивительного, ведь Карло Анчелотти не отличается стопроцентным доверием к молодым игрокам, даже если они трижды талантливы. Иногда казалось, что тренер испытывает Гюлера на стойкость характера. Арда в "Фенербахче" играл в центре поля. Его креативное мышление, умение отдать точный острый пас, чтение игры отвечает "десятке". Анчелотти же выпускал турка на фланге или "восьмеркой". Как тут не впасть в отчаяние?

Зимой Арда практически не выходил на поле. Поползли слухи, что клуб и Анчелотти имеют претензии к дисциплине футболиста. Итальянец намекал на то, что Арда не выкладывается на тренировках и не показывает рвение играть на футбольном поле. Гюлер, в свою очередь, сообщил руководству клуба о желании искать новое место работы, если Карло Анчелотти останется на посту главного тренера "Реала" на сезон 2025/2026. Под руководством итальянского специалиста Арда не видел себя прогрессирующим игроком.

Хаби Алонсо лепит себя второго

"Реал" готов был продать Гюлера. За турецким талантом выстроилась очередь из клубов Серии А и АПЛ. Однако, дело дальше разговоров не продвинулось. Все решила смена тренера. На место Карло Анчелотти пришел Хаби Алонсо, который не против был получить Гюлера еще несколько лет назад, возглавляя "Байер".

Уже после нескольких тренировок Арда Гюлер преобразился. В отличии от Карло Анчелотти, Хаби Алонсо общается с игроком не только во время тренировок, а и за пределами футбольного поля. Арда наконец-то почувствовал, что он действительно нужен команде и тренеру. Первые изменения можно было увидеть на Клубном чемпионате мира. В стартовом матче против "Аль-Хилаль" Арда вышел во втором тайме. Во всех последующих матчах турок выходил в стартовом составе. На счету Гюлера в шести матчах один гол и два ассиста.

Возможно, в юном Гюлере испанский специалист увидел себя. Алонсо вернул Гюлера на его любимую позицию. Теперь Арда постоянно встречается с мячом, контролирует темп, отдает короткие передачи. Можно сказать, Арда выполняет роль дирижера в центре поля, как когда-то играл Хаби Алонсо. Наконец-то, в игре "Реала" благодаря Гюлеру присутствует баланс в центре, который напрочь отсутствовал весной 2025 года.

Креативность "Реала" пострадала после ухода Тони Крооса и Луки Модрича. Камавинга и Тчуамени больше оборонительные игроки. Вальверде не всегда решает исход матча в штрафной соперника. Беллингем, бесспорно, ключевой игрок, но они с Гюлером совершенно разные исполнители. Браима Диаса давно не было в центре поля. Пока единственный, кто может дать креативность в центральной зоне – Арда Гюлер. Конечно, Гюлер не Лука Модрич и не Тони Кроос. Но молодой футболист со временем с помощью Хаби Алонсо может стать уникальным Гюлером, если не утратит желание работать и мотивацию становиться с каждым днем лучше.

Гюлер и Мбаппе разорвут Ла Лигу

После стартовых туров Ла Лиги можно увидеть не только резкий скачок в вовлеченности Гюлера в игру, а и сыгранность турка с Килианом Мбаппе, чего очень не хватало раньше. Сколько точных передач Гюлера запорол Мбаппе! Яркий пример, матч "Реала" с "Хетафе" в декабре 2024 года. Гюлер два раза (на 74-й и 90+5-й минутах) отдавал тонкие передачи на француза, выводя его на ударные позиции. Мбаппе дважды мог забивать в пустые ворота, но подводила точность. И сколько раз между игроками возникали разногласия, когда Гюлер не отдавал пас французу, пытаясь самостоятельно решить эпизод. Мудрый Алонсо уже сделал первые шаги к исправлению ситуации. Мбаппе и Гюлер уделяют большое внимание на тренировках именно взаимодействию на поле, пониманию друг друга и, конечно, реализации моментов. У Гюлера уже есть гол после передачи Мбаппе (в матче с "Реал Сосьедадом", 13.09.2025).

Эта парочка под управлением Алонсо имеет шанс стать грозой Ла Лиги. А Гюлер – одним из самых важных винтиков "сливочных" в созидании атакующих действий команды.

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

www.ua-football.com