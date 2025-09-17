БК Днепр подписал на трай-ауте нигерийского центрового Оризу

Команда Владимира Коваля продолжает формировать ростер на предстоящий сезон

БК Днепр подписал на трай-ауте нигерийского центрового Принса Оризу.

В случае успешного трай-аута (прохождения испытательного срока) Оризу подпишет контракт на предстоящий сезон-2025/26, включая участие игрока в Суперлиге и Кубке Украины.

31-летний нигериец ранее выступал в Боснии и Герцеговине, Испании, Венесуэле и Болгарии. В прошлом сезоне в составе болгарского клуба Minyor 2015 Pernik Оризу сыграл 7 матчей, в которых за 18 минут на паркете набирал 10.0 очка и 4.4 подбора.

Читайте также: Тренер БК Днепр Коваль: Нужно через игру влить новых игроков в командную химию

В минувшем сезоне-2024/25 Днепр во второй раз подряд выиграл национальную Суперлигу. Команда Владимира Коваля в трех матчах в финале обыграла Киев-Баскет (2:1).

В процессе подготовки к новому сезону Днепр провел четыре международных контрольных матча — подопечные Коваля выиграли товарищеский турнир в Словакии

Ранее Днепр подписал нидерландского центрового Крейга Осаиквувуомвана, контракт рассчитан на выступления за команду в Кубке Европы ФИБА. Также команду усилил американский защитник Си Джей Виллиамсон.

Сейчас Днепр ведет подготовку к квалификации Кубка Европы ФИБА, где он встретится с Короной Брашов. Оба матча чемпион Украины проведет на площадке соперника, они пройдут 24 и 27 сентября.

Источник