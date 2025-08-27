Киев-Баскет подписал 19-летнего защитника Малича

Ранее он тренировался в баскетбольной школе братьев Бертансов в латвийской Валмиере

Киев-Баскет подписал 19-летнего защитника Богдана Малича.

Как и другой новобранец киевлян — Артем Романица, Малич ранее тренировался в баскетбольной школе братьев Бертансов в латвийской Валмиере. В составе сборной Украины U-18, Богдан занял четвертое место на чемпионате мира-2024 3х3.

Ранее Киев-Баскет продлил контракт с разыгрывающим Егором Сушкиным, защитником Денисом Клевзуником и центровым Максимом Сандулом. Также киевляне подписали Михаила Бублика из Кривбасса.

Киев-Баскет в завершившемся сезоне вышел в финал плей-офф. Команда Дмитрия Забирченко в напряженной серии из трех матчей уступила Днепру.

Источник