Эдди ХИРН: «Это самый большой бой в боксе, но он может потерять здоровье»

Известный промоутер Эдди Хирн отреагировал на возможный бой между Энтони Джошуа и Джейком Полом.

«Мы прекрасно понимаем, что может случиться, если двукратный чемпион мира в супертяжелом весе будет драться против 75-го номера рейтинга крузервейта. Мы понимаем, что это не большой бой с точки зрения интриги, но точно самый большой бой в боксе с точки зрения финансов.

Я не хочу, чтобы этот бой был выставочным, мы не играем в такие игры. Мы не будем менять размер перчаток, количество и время раундов. Джейк должен понимать, что может в таком бою потерять здоровье, поэтому сейчас он и не бьется против Энтони, а его соперником стал Джервонта Дэвис», – отметил Эдди Хирн.

