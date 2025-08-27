Звезда Лиона решил остаться в клубе этим летом

Согласно информации журналиста Саши Тавольери, 20-летний вингер "Лиона" Малик Фофана решил остаться в клубе этим летом, после того как не нашёл команду, которая бы соответствовала его амбициям.

Бельгийский вингер пользовался значительным интересом со стороны клубов АПЛ. Сообщалось, что "Ноттингем Форест" достиг предварительной договорённости с "Лионом" по трансферной сумме, но игрок решил не переходить к "лесникам".

Добавим, что Фофана провёл 64 матча за "Лион" во всех турнирах, забив 16 голов и отдав 8 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

www.ua-football.com