Предсезонные игры НХЛ: 15 дней, 104 игры и 40 ледовых стадионов

НХЛ

Национальная хоккейная лига опубликовала предсезонный календарь чемпионата-2025/26, состоящий из 15 дней и 104 игр, которые будут сыграны на 40 площадках НХЛ и нейтральных стадионах. Старт матчей запланирован на субботу, 20 сентября, и продлится до субботы, 4 октября.

Все 32 клуба НХЛ проведут как минимум один предсезонный матч, а встречи на нейтральных стадионах пройдут в Абботсфорде, штат Британская Колумбия (Калгари против Ванкувера, 24 сентября); Бейкерсфилде, штат Калифорния (Анахайм против Лос-Анджелеса, 27 сентября); Бойсе, Айдахо (Лос-Анджелес против Юты, 30 сентября); Херши, Пенсильвания (Филадельфия против Вашингтона, 25 сентября); Онтарио, Калифорния (Анахайм против Лос-Анджелеса, 21 сентября); Орландо, Флорида (Флорида против Тампа-Бэй, 30 сентября) и Квебек-Сити, штат Квебек (Нью-Джерси против Оттавы, 28 сентября и Монреаль против Оттавы, 30 сентября).

Кроме того, в рамках двойного поединка в Денвере 21 сентября команды Колорадо и Юта Мамонт сыграют дневной матч на нейтральной арене «Магнесс». Позже вечером команды встретятся на домашнем катке Эвеланш, «Болл-Арене».

Предсезонная подготовка завершится 11 играми в субботу, 4 октября. Регулярный сезон-2025/26 откроется во вторник, 7 октября.

