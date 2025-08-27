Кэти Бултер – после поражения от Марты Костюк: “Моя самая большая проблема – это подача. Если исправлю, остальное тоже станет на свои места”

Вторая ракетка Великобритании Кэти Бултер пообщалась с медиа после поражения от украинки Марты Костюк в первом круге Открытого чемпионата США



– Кэти, как вы в целом оцените свою игру сегодня?

– Были положительные и отрицательные моменты. В игре на задней линии я чувствовала себя лучше, чем в последние недели, и это уже обнадеживает. Это хороший шаг вперед. Да, были отдельные розыгрыши, где не всё складывалось, но это часть тенниса. Самая большая проблема – моя подача. Мы с командой пробовали много разных вариантов, но пока что ничего не работает. Это то, над чем нужно серьезно поработать. Если исправлю этот элемент – остальное тоже станет на место.

– Проблемы с подачей больше технические или психологические?

– Вероятно, это сочетание обоих моментов. Мы постоянно меняем мячи, условия, покрытие и сложно найти стабильность. Бывают недели, когда подаю хорошо, а потом в новом месте снова нужно приспосабливаться, и я теряюсь. На тренировках все работает, а в матче – нет. Думаю, нужно больше разнообразия и одновременно больше доверия к своему удару. Потому что просто попадать в корт на таком уровне недостаточно – соперницы сразу давят на приеме.

– То есть речь идет о разнообразии?

– Да. Иногда я зацикливаюсь на одном типе подачи, и соперница быстро привыкает. Нужно иметь вариации, идти на риск, не думая о следующем ударе, пока еще не завершила первый. Это то, над чем надо работать.

– Звучит так, будто вы на определенном перепутье в карьере. Как вы это воспринимаете?

– Если смотреть только на результаты, можно сказать, что мне сложно. Но на самом деле я чувствую себя очень мотивированной. В Монреале был момент, который я считаю переломным. Там я будто нажала «кнопку перезагрузки» и вернула себе драйв. Впервые за долгое время чувствую азарт, мне интересно работать над собой, потому что знаю, что есть большой простор для прогресса.

– Выходят ли проблемы на корте за его пределы, влияют ли на личную жизнь?

– Не буду скрывать – после поражения бывает плохое настроение, это сложно оставить только на корте. Но я очень благодарна людям вокруг себя: они поддерживают меня, помогают оставаться в хорошем состоянии вне тенниса. Это важно, чтобы вернуться на тренировки в правильном настроении.

– Как долго вы уже испытываете проблемы с подачей?

– Это длится определенное время. Вспоминаю матч в Сан-Диего против Марты – тогда я сделала больше всего двойных в жизни, кажется. И с той недели все тянется. Я всегда жалуюсь на эти мячи – почему-то именно с ними подача у меня худшая. Кроме того, у меня были травмы плеча и руки, из-за которых меняла движение при подаче. Поэтому приходится приспосабливаться.



– Рассматриваете ли вариант привлечь специального тренера только для подачи, как это сделала Коко Гауфф?

– Да, я открыта к этому. В моей команде нет эгоизма, все хотят только, чтобы я становилась лучше. Поэтому, если будет смысл привлечь дополнительного специалиста, думаю, мы это обсудим.

– У вас впереди выступление за сборную на Кубке Билли Джин Кинг. Верите, что Великобритания может выиграть титул?

– Конечно! Иначе зачем мы так боролись, чтобы попасть туда? У нас очень сильная команда, мы умеем играть под давлением. В прошлом году были в полуфинале, недалеко от финала. Думаю, на этот раз имеем отличные шансы.

– Вы упомянули сложный период в Монреале. Что стало причиной и как вы вышли из него?

– После Уимблдона я была сверхмотивирована, тренировалась больше, чем когда-либо. Это истощило меня психологически. В Монреале я поняла, что перегорела. Взяла паузу – около недели без тенниса. Общалась со своим психологом, восстановила баланс. Это был правильный шаг, который позволил мне вернуться свежей и с новым настроением.



