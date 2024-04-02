Барселона. Сачко совершил камбэк и выиграл свой стартовый матч

Украинский теннисист вышел во второй круг на «челленджере» в Испании

Барселона, Испания • 1-7 апреля • грунт • €74,825

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Виталий Сачко (Украина, 5) — Тристан Ламазин (Франция) 6:7(6), 6:1, 7:5

В решающем сете Сачко сумел отыграть преимущество Ламазина, проигрывая со счётом 1:5, при этом не позволив сопернику заработать хотя бы один матчбол. Отметим, что вчера этот матч был прерван из-за дождя после окончания второго сета.

Украинец проводит свой первый турнир за последние два с половиной месяца. Пауза была связана с травмой.

Следующий соперник Сачко определится в матче Деннис Новак (Австрия) — Лоренцо Джустино (Италия, Q).

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