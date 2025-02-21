Рио-де-Жанейро. Два “лаки лузера” второй раз в истории встретятся в четвертьфинале турнира ATP

На турнире АТР 500 в Бразилии завершились все матчи второго круга



Рио-де-Жанейро, Бразилия • 17-23 февраля • грунт • $2,574,145

Действующий чемпион: Себастиан Баэс (Аргентина)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Второй круг

Франсиско Серундоло (Аргентина, 4) – Лучано Дардери (Италия) 6:7(1), 6:3, 6:2

Александр Мюллер (Франция) – Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 8) 7:5, 7:6(5)

Камилло Уго Карабелли (Аргентина, LL) – Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) 6:4, 6:4

Жайме Фария (Португалия, LL) – Жауме Мунар (Испания) 6:4, 2:6, 6:3

• Франсиско Серундоло вторую неделю подряд победил Лучано Дардери и вышел вперед в их очном противостоянии (2-1). Аргентинец третий раз прошел в четвертьфинал на турнире в Рио-де-Жанейро и следующий матч проведет против француза Александра Мюллера, которому проиграл в прошлом году на харде в Окленде.

107-я ракетка мира Жайме Фария впервые в карьере сыграет в четвертьфинале турнира АТР. Следующим соперником 21-летнего португальца стал другой “лаки лузер” Камилло Уго Карабелли. Это будет лишь второй в истории АТР-тура четвертьфинал, в котором сыграют друг с другом два “лаки лузера”. Впервые это случилось в 2021 году в Истбурне, где встретились австралиец Макс Перселл и итальянец Андреас Сеппи.

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