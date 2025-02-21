Потенциальный соперник Усика: «Я собираюсь его тр**нуть»

Getty Images/Global Images Ukraine. Чжан Чжилей

Китайский боксер в супертяжелом весе Чжан Чжилей (27-2-1, 22 KO) поделился ожиданиями от поединка за титул временного чемпиона мира по версии WBC против немца Агита Кабайела (25-0, 17 КО):

«Почему я уверен, что отправлю Кабайела в нокаут? Моя уверенность появилась от моих тренировок и моей дисциплины. Я собираюсь его тр**нуть в субботу. Я побью его. Без шансов».

Ранее известный боксерский портал FTTV Boxing назвал Чжана Чжилея одним из потенциальных соперников украинского боксера-чемпиона Александра Усика.

sport.ua