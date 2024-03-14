Стали известны дата и место боя Беринчика за титул WBO в легком весе

Instagram. Денис Беринчик

Стала известна дата поединка между чемпионом WBO International в легком весе Денисом Беринчиком (18-0, 9 КО) и мексиканцем Эммануэлем Наваррете (38-2, 31 КО) за вакантный пояс чемпиона WBO в легком весе.

Бой состоится 18 мая 2024 года в Сан-Диего (США). Об этом сообщает журналист Сальвадор Родригес в своем Twitter.

Всемирная боксерская организация санкционировала этот поединок в конце января.

Свой последний бой украинец провел в августе против шведа Энтони Йигита. Беринчик победил единогласным решением судей и защитил титул WBO International, которым владеет с 2018 года.

Бой Наваррете — Беринчик состоится в тот же день, что и поединок между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в хэвивейте. Александр и Тайсон будут драться 18 мая в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Отметим, что неделей ранее Василий Ломаченко проведет поединок против Джорджа Камбососва в Австралии, 12 мая. Бой будет титульным – соперники сразятся за пояс IBF легкого веса.

sport.ua