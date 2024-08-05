Баколе – доминант. Не оставил ничего от Джареда Андерсона

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В ночь на 4 августа 2024 года в Лос-Анджелесе, США, в андеркарде противостояния между Теренсом Кроуфордом и Исраилом Мадримовым состоялся самый неожиданный поединок лета. 32-летний представитель Конго Мартин Баколе (21-1, 16 КО) встретился с американским 24-летним проспектом Джаредом Андерсоном (17-1, 15 КО).

Удивительное шоу, очень крутой бой и яркий результат.

Баколе не почувствовал ударов Андерсона. У Джареда не было шансов

Да, это все же был странный бой. Тот самый, который хотят видеть боксерские фанаты. Бойцы в расцвете сил в период, когда обоим надо что-то доказывать.

Джареду Андерсону нужно было доказывать, что он – не просто какой-то очередной проспект, бьющий середняков и гейткиперов. А настоящая сила через несколько лет в тяжелом весе. Мартину Баколе – что все эти его истории о том, как он побеждал Усика на тренировках и как его все боятся – не выдумка.

И вот они встретились как раз в критический момент. Мартин не хотел тратить время на соперников, которые, как было известно заранее, слабее его. Андерсон нуждался в подтверждении его уровня.

Но бой начался эпически. Джаред насыпает комбинации и двигается. Меняет стойки и снова делает то же самое. Баколе ловит момент – бьет апперкот. А затем серию ударов, после которых Андерсон падает.

Удивительно. Не неожиданно, но удивительно. Конечно, все мы понимали, что у Мартина есть удар. И что он больше и физически сильнее. Но чтобы прямо вот так начинать встречу?

Джареда спас гонг. Он чисто выиграл первый раунд, но эти попадания отобрали у него стартовую победу и уверенность. И парень тяжело вернулся в угол.

Собственное здоровье и правильные действия людей в углу помогли быстро восстановиться. Наступление Баколе, конечно, началось. Но сдержать его помогала подвижность Андерсона. Он вертелся вокруг соперника, сыпал сериями. Очень и очень активно налегал на работу по корпусу.

Эпизодически выглядело так, будто Баколе повезло. Он пытался попасть еще, но валился за ударами. Гонялся за соперником, красиво уходившим на ногах. Но Мартин целился.

Каждый удар конголезца ощущался. Как только он прижимал соперника к канатам или к углу ринга и начинал бить, было понятно, что Джареду Андерсону нужно уходить как можно дальше.

У него это успешно выходило до пятого раунда, пока правша Баколе не поймал левшу Андерсона ударом снова. Джаред улетел, и только канаты спасли его от падения за пределы ринга. Вау.

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Добивание было лишь формальностью. Андерсон упал еще один раз, еще раз поднялся и после этого был снят с ринга после объявления об этом от рефери. Конечно, он находился в сознании, но шансов не имел. Чтобы лишний раз не травмировать молодого спортсмена, он был снят с боя.

То, что у Андерсона не было шансов, стало ясно в первом раунде. Когда каждый удар Баколе прилипал к нему, а его удары отскакивали от оппонента. Когда Джаред чисто попадал в голову Мартину, а тот продолжал уходить. А потом сам попадал чисто, и американца сдерживали от выпадения только канаты.

При этом невозможно не отметить, что это – лучший бой вечера. Они не просто бездумно дрались. Андерсон дал поединку технику и разум. Баколе – жесткость и безжалостность. Парни действительно устроили качественную боксерскую драку, на которую мы рассчитывали в поединке Руиса и Миллера.

И что теперь?

Как бы это неожиданно ни звучало, но Баколе вызвал на бой Хантера. Того самого, которого когда-то побеждал Усик.

Когда-то давно, когда Мартин еще не был такой машиной, Хантер победил его. И он до сих пор единственный, кто побеждал конголезца в профи. Причем, похоже, договоренность была об этом давно. Сначала они виделись на открытой тренировке и фотографировались. А затем после боя Майкл сразу поднялся в ринг, чтобы принять вызов.

Зачем этот бой Баколе? Кроме того, чтобы отдать долг. После такой победы он врывается в топ дивизиона и может потребовать более громких соперников.

Просто представьте бой Мартина против, например, Чжана Чжилея. Здесь не будет много движений, как с Андерсоном, но будет много тяжелых попаданий. Или поединок против Джозефа Паркера, который как раз сидит без дела. Новозеландец в шикарной форме. Этот бой легко станет главным поединком шоу в Великобритании.

А тут Хантер, проигрывающий в неофициальных поединках и бьющий ноунеймов, весящих под 300 килограммов.

А что с Андерсоном? Всё нормально. Молодой парень проиграл сильному взрослому мужчине. Не страшно. 24 года – юный возраст для супертяжа. Еще есть шанс не только вернуться, но и стать чемпионом.

Главное – разобраться с тем, что делать, если сопернику настолько все равно на пропущенные удары, как на этот раз было Мартину Баколе.

sport.ua