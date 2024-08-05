Юки Цунода: Я чувствую, что выступаю всё лучше

Юки Цунода считает, что сейчас у него больше оснований быть довольным своими результатами, чем в предыдущие годы выступлений в Формуле 1.

Японский гонщик дебютировал в чемпионате мира в 2021-м и, подводя итоги первой части сезона в интервью RacingNews365, отметил, что в целом она прошла неплохо.

«Сейчас я больше доволен своими результатами, чем в предыдущие сезоны, это однозначно, – заявил Цунода. – Хотя многие вещи можно было бы делать лучше, это бесспорно, но всё идёт неплохо.

Конечно, в Монреале я допустил ошибку и упустил возможность заработать очки. Это не стоило делать. В Бахрейне тоже всё сложилось не лучшим образом, но это те моменты, которые я могу исправить сам».

На самом первом этапе сезона, проходившем в Бахрейне, команда попросила Цуноду пропустить Даниэля Риккардо, его напарника по Visa RB, вперёд. Это происходило на заключительной стадии гонки, однако Цунода не спешил выполнить инструкции команды, возражал и по ходу радиопереговоров не скрывал своего недовольства.

В итоге он всё-таки пропустил австралийца вперёд, но тот уже не успел побороться с ехавшими впереди Кевином Магнуссеном и Гуаньюем Чжоу. Однако после финиша на круге возвращения в боксы Цунода едва не спровоцировал столкновение с Риккардо, что вызывало справедливую критику.

Но затем Юки постепенно прибавлял, поэтому тот эпизод все быстро забыли, и сейчас на его счету почти в два раза больше очков, чем у напарника.

«Этап в Сильверстоуне был той гонкой, где мы не ожидали заработать очки, но, разумеется, нам немного помог дождь, ведь погода была переменчивой, и мы смогли финишировать в призовой десятке несмотря на сложные условия и сложную ситуацию, – продолжил Цунода. – Я чувствую, что выступаю всё лучше, что я на верном пути.

Если вспомнить два моих первых сезона в Ф1, то не думаю, что в подобной ситуации я смог бы заработать очки».

Прогресс японского гонщика в этом году настолько очевиден, что многих удивляет, почему в Red Bull Racing не сделают его напарником Макса Ферстаппена, ведь Серхио Перес сейчас явно не оправдывает возложенных на него ожиданий. В любом случае контракт с Цунодой продлён до конца следующего года, о чём стало известно в дни канадского гоночного уик-энда, и он останется в Visa RB как минимум ещё на один сезон. При этом имя его напарника на следующий год пока не названо.

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