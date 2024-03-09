Карлос Сайнс: Я чувствую себя намного лучше!

Пятница в Джидде началась с новостей о том, что у Карлоса Сайнса диагностирован аппендицит, и он пропустит оставшиеся сессии Гран При Саудовской Аравии. Гонщика Ferrari успешно прооперировали, и за несколько минут до наступления субботы Карлос опубликовал в социальных сетях обращение к болельщикам и команде.

«Сегодняшняя операция прошла спокойно, и я чувствую себя намного лучше! – написал Карлос. – Спасибо всем вам за добрые сообщения и спасибо всем, кто присматривал за мной в эти дни в Саудовской Аравии, особенно в госпитале вооруженных сил имени короля Фахада. Спасибо!

Великолепное выступление Олли Бермана в его поспешном и совсем непростом дебюте, и великолепное выступление лорда Персиваля, известного как Шарль Леклер.

Ferrari, удачи завтра!»

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