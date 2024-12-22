Йос Ферстаппен: Макс говорит то, что думает

Путь к четвёртому чемпионскому титулу у Макса Ферстаппена получился непростым. По ходу сезона Red Bull Racing сотрясали скандалы, из команды ушли ведущие сотрудники, самого Макса оштрафовали и критиковали за действия на трассе и за её пределами. Однако Ферстаппен стойко справился со всеми трудностями, и его отец Йос этому не удивлён.

Йос Ферстаппен: «Макс действовал очень умно. Он умеет держать себя в руках. Его особо не волнует, что про него говорят и пишут. Конечно, он видит и слышит всё это, но на него это никак не влияет.

Макса постоянно спрашивают о разных вещах, поэтому ему приходится быть в курсе происходящего, но он отлично справляется и силён психологически.

Я всегда делюсь с Максом своим мнением, но обычно мне этого не нужно делать, поскольку мы с ним думаем примерно одинаково. Он просто аккуратнее, спокойнее и более уравновешен. К счастью, Макс откровенен и говорит то, что думает. И мне это нравится, поскольку это идёт на пользу спорту.

Оглянитесь вокруг – не все так поступают. Многие гонщики ходят вокруг да около, и не говорят то, что думают. Макс же – открытая книга».

Источник