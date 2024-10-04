Лиуцци: Антонелли ждёт блестящее будущее

Витантонио Лиуцци, бывший гонщик Формулы 1, ожидает, что когда 18-летний Кими Антонелли дебютирует в составе команды Mercedes, он сразу по-настоящему возьмётся за дело, ведь некоторые наиболее важные свои качества он уже продемонстрировал.

В том числе Лиуцци считает, что авария, в которую Кими попал во время своей самой первой тренировки за рулём Mercedes в Монце, станет для него полезным опытом.

«Кими показывал очень впечатляющие результаты ещё со времён картинга, – рассказал Витантонио в интервью официальному сайту чемпионата. – Я думаю, что он невероятно талантлив. А то, что случилось с ним на первой тренировке в Монце, может произойти с любым дебютантом. Прессинг очень сильный, стрессов много, однако Антонелли заслуживает места в Формуле 1, заслуживает места в Mercedes. Думаю, его ждёт блестящее будущее.

Я рад, что Тото Вольфф дал ему шанс, и Кими попадёт в очень правильную. атмосферу. Я уже в предвкушении 2025 года, хочется посмотреть, какие результаты он будет показывать.

Джордж Расселл – прекрасный напарник и станет для него ориентиром. Кими сможет у него многому научиться и почерпнуть немало полезной информации. Думаю, он быстро обретёт скорость и сможет стать хорошим командным игроком.

Ему придётся непросто, ведь, разумеется, когда гонщик дебютирует в Mercedes, одной из лучших команд Формулы 1, он неизбежно столкнётся с колоссальным прессингом, но я думаю, что он достаточно умён, и сможет правильно себя поставить. Как я уже говорил, его ждёт яркая карьера. Тем более что скорость у него есть, а это самое важное качество, которое нельзя купить.

Нам не хватало итальянского гонщика в Формуле 1, хотя исторически в Италии очень сильны гоночные традиции. И это не только Гран При – у нас есть великие автомобильные марки с богатой историей, поэтому важно поддерживать любовь людей к автоспорту. Замечательно, что итальянский гонщик вновь появится в чемпионате мира, и я думаю, что в Италии ему гарантирована мощная поддержка».

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