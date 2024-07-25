Шарль Леклер: Обновления машины привели к проблемам

В четверг в Спа Шарля Леклера попросили прокомментировать первую половину сезона. Гонщик Ferrari признал, что после сильного начала результаты пошли на спад из-за неудачных обновлений машины.

Шарль Леклер: «Думаю, первую половину сезона можно разделить на два части. Первая получилась очень позитивной. Я считаю, что мы выжали максимум из машины и в некоторые уик-энды добились даже большего, чем рассчитывали, что здорово.

Во второй части первой половины сезона мы обновили машину, что привело к проблемам. В основном они были связаны с раскачкой на прямых. Из-за этого пилотировать машину стал некомфортно и стало сложнее подбирать настройки. Расплата с точки зрения результатов и набранных очков пришла быстро.

Несколько предыдущих этапов получились сложными. Уик-энд в Будапеште получился менее проблемным, и мы заработали много очков. На прошлой неделе мы улучшили гоночный темп, и я надеюсь, что мы продолжим в том же духе в Спа».

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