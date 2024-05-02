Элбон: Теперь команда в более благоприятном положении

Алекс Элбон полагает, что трасса в Майами должна подойти машине Williams, и в целом команда в более благоприятном положении, чем в начале сезона, в том числе потому, что теперь у неё есть запасное шасси.

Алекс Элбон: «В теории в этот уик-энд мы должны быть более конкурентоспособны, но не из-за того, что мы подготовили какие-то новинки, а исключительно потому, что эта трасса походит нашей машине. Думаю, в плане настроек мы собираемся применять подходы, несколько отличные от тех, что предпочитают остальные, и будет интересно посмотреть, на какие скорости мы будем способны.

Я уже в предвкушении, ведь в целом ходе работы на симуляторе подтвердилось, что машина на этой трассе работает эффективно, и вообще мы уже в более благоприятном положении, ведь теперь у команды есть запасное шасси. Мы можем уделять больше внимание тому, что нас ждёт по ходу всего сезона, активнее заниматься подготовкой технических новинок, и такое ощущение, что теперь подготовлена более прочная основа, поэтому мы можем больше думать о будущем.

Если вспомнить прошлый год, то тогда к этапу в Майами мы ещё не успели подготовить никаких новинок, у нас была далеко не самая быстрая машина, однако нам всё равно удалось финишировать не так уж далеко от призовой десятки, а в квалификации я вообще показал 11-е время. Правда, гонку мы провели не так уверенно…

В этом году мы чувствуем, что более конкурентоспособны, хотя заработать очки, как всегда, будет трудно, потому что в первая пятёрка команд очень сильна, но столь оптимистичного настроя в этом году у меня ещё не было».

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