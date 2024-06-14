Liberty приобрела контрольный пакет акций Формулы Е

Компания Liberty Global приобрела контрольный пакет акций электрической гоночной серии Формулы Е у компании Warner Bros. Discovery. В результате сделки компания стала обладателем 65% акций чемпионата мира.

Джефф Доддс, исполнительный директор Формулы Е: «Прежде всего, я хотел бы выразить благодарность Warner Bros. Discovery за поддержку и рекомендации, которые они оказывали Формуле E на протяжении последних девяти лет. Liberty Global имеет успешный опыт создания и развития бизнеса, и их инвестиции в нас происходят в идеальное время, поскольку мы планируем период экспоненциального роста.

Я лично знаком с руководством Liberty и работаю вместе с ними более десяти лет, поэтому очень рад возможности и дальше извлекать выгоду из их опыта и ресурсов. Это мощное подтверждение огромного потенциала нашего спорта».

В то время, как Liberty Global приобрела права на Формулу Е, другой компании, Liberty Media, принадлежит Формула 1. Обе компании возглавляет американский миллиардер Джон Мэлоун.

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