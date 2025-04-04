Хорнер: RB21 для Макса и Юки надо настраивать по-разному

Первую тренировку на домашней трассе в Сузуке Юки Цунода завершил на 6-й строчке протокола, и это вполне достойный результат, тем более что Максу Ферстаппену при этом он уступил чуть больше одной десятой.

А ведь это самая первая сессия для японского гонщика за рулём машины Red Bull Racing, и руководитель команды Кристиан Хорнер обратил особое внимание на то, насколько спокойно и уверенно Юки отработал.

Кристиан Хорнер: «Безусловно, это хорошее начало для Юки, он очень неплохо адаптировался к машине, хотя, конечно, ощущения от пилотирования RB21 отличаются от привычных для него.

По-моему, он предоставлял инженерам вполне качественную и точную информацию о поведении машины, и теперь оба гонщика постараются помочь им добиться улучшений в процессе подготовки к следующей сессии. Тем более, Юки хорошо знает эту трассу, и его опыт должен помочь нам добиться прогресса в работе с RB21.

Понятно, что его сотрудничество с командой только начинается, но он уже неплохо себя проявил. Это его пятый сезон в Формуле 1, у него накоплен богатый опыт, и несмотря на весь прессинг, вполне объяснимый в этой ситуации, для Юки всё складывается позитивно, и будем надеяться, что уже заложены основы для работы в оставшихся сессиях уик-энда.

В этом сезоне результаты во многом будут зависеть от темпов модернизации машины, и опыт Юки должен нам помочь – именно поэтому мы приняли решение о кадровых перестановках на столь ранней стадии чемпионата. Полагаю, Лиам Лоусон смог бы выйти на нужный уровень результатов, но только после пяти-шести гонок или к середине сезона, а у нас этого времени нет.

Такой талант, как Макс Ферстаппен, бывает лишь один на целое поколение гонщиков, и быть его напарником – возможно, самая сложная работа во всей современной Формуле 1. Макс хорошо знает, чего хочет добиться от машины, и наша общая задача – помочь ему повысить эффективность RB21. Он очень упорно трудится, хотя эта работа скрыта от посторонних глаз, но он активно взаимодействует с инженерами, чтобы команда смогла в этом сезоне бросить вызов McLaren.

Но я думаю, что нам придётся по-разному настраивать машины для него и для Юки. Макса отличает уникальная способность выжимать из машины всё, на что она способна, и пока мы не видели никого, кто бы мог с ним в этом сравниться. Но его напарнику мы должны предоставить менее нервную машину, поведение которой было бы более предсказуемым. Не факт, что это будет самая быстрая машина, зато Цунода сможет пилотировать более уверенно.

При этом иерархия у нас определена чётко: Макс – ведущий гонщик, а задача Юки в том, чтобы оказывать ему эффективную поддержку, чтобы Ферстаппен смог защитить свой чемпионский титул. При этом в McLaren два гонщика с равным статусом, и теоретически они будут отнимать друг у друга очки. В Ferrari такой же подход. Но когда уровень соперничества максимально высокий, порой приходится применять особую тактику».

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