Звезда бокса: «Меня подставили. Да, я пил»

Getty Images/Global Images Ukraine. Райан Гарсия

Звездный американский боксер Райан Гарсия вспомнил прошлогодний допинговый скандал, из-за которого был отменен результат его боя с бывшим абсолютным чемпионом мира Девином Хэйни.

«У меня забрали победу против элитного боксера. Победу, которую я всегда хотел, чтобы подтвердить свой статус. Да, был момент, я тогда выпивал, но принимать стероиды? Я этого никогда не делал.

После боя все было хорошо. Я прошел все тесты, все было чисто. Все выглядит так, будто мне подставили. Я до сих пор зол на это», – сказал Гарсия.

Ранее сообщалось, что Турки Аль-Шейх заплатит огромные деньги за бой экс-чемпиона мира Гарсии. Райан признался, что ему пообещали 20 млн долларов.

sport.ua