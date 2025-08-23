Известный украинский боксер отказался проводить бой за титул. Есть причина

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Богачук (справа)

Влиятельный британский промоутер Эдди Хирн (Matchroom) рассказал, что чемпион полусреднего веса (до 66,7 кг) Джарон Эннис планировал провести бой против известного украинского боксера Сергея Богачука за титулы WBA и IBF, однако получил отказ.

Промоутер Богачука – Том Леффлер – подтвердил данную информацию и сообщил, что вместо Энниса его подопечный принял решение провести бой против другого американца Брэндона Адамса, которому проиграл несколько лет назад.

«Я знаю, что Хирн рассказывал. Действительно, он сделал нам привлекательное финансовое предложение. Но в тот момент мы уже полностью занимались организацией боя с Адамсом.

Я сообщил Эдди, что мы вынуждены отказаться от потенциального поединка против Энниса. Для нас важнее провести реванш с Брэндоном, чтобы закрыть все вопросы», – сказал Леффлер.

Бой Богачук – Адамс состоится 13 сентября на арене «Allegiant Stadium» в Лас-Вегасе (США) в андеркарде шоу Сауля Альвареса и Теренса Кроуфорда.

sport.ua