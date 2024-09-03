Раддок назвал бойца с лучшими навыками, чем у Майка Тайсона и Льюиса

Getty Images/Global Images Ukraine. Донован Раддок

Один из лучших боксеров конца 80-х и начала 90-х Донован Раддок назвал боксера, у которого были лучшие навыки, чем у Майка Тайсона и Леннокса Льюиса. Раддок выделил Грега Пейджа.

«Я бы выделил Пейджа. Он был таким хитрым, потому что происходил из лагеря Мухаммеда Али. Он был очень скользким. У него были хорошие навыки, он был чемпионом мира. Пейдж был отличным бойцом с отличным апперкотом, который несколько раз отправил меня в нокдаун. Это была тотальная война между нами от начала и до конца. Он имел большую выносливость и большое сердце. Это было впечатляюще», – сказал Раддок.

Ранее Майк Тайсон признался, кто был самым тяжелым соперником в его карьере.

sport.ua