Когда придет время, я уйду (с)
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Нападающий "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал когда планирует завершить свою международную карьеру.
"Когда придет время, я уйду. Это не будет сложным решением для меня. Если я почувствую, что больше не приношу пользы команде, я уйду".
Роналду за сборную Португалии сыграл 212 матчей, в которых забил 130 голов и отдал 45 ассистов.
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