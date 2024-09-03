US Open. Мухова победила пятую ракетку мира Паолини на пути в четвертьфинал

Каролина Мухова второй сезон подряд вышла в 1/4 финала на турнире в США

Нью-Йорк, США • 26 августа – 8 сентября • хард • $30,329,000

Действующая чемпионка: Коко Гауфф (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Четвёртый круг

Каролина Мухова (Чехия) – Жасмин Паолини (Италия, 5) 6:3, 6:3

Чешская теннисистка одержала третью победу в трёх матчах против Паолини на уровне Тура. Для Муховой и итальянки это была вторая встреча на кортах в Нью-Йорке: в 2018 году они сыграла друг против друга во втором раунде квалификации.

Мухова в седьмой раз в карьере смогла обыграть представительницу топ-5 мирового рейтинга, и пятый раз это произошло на турнире Grand Slam. Ранее ей это удавалось дважды на Australian Open и Ролан Гаррос и один раз на Уимблдоне.

Каролина проведёт шестой четвертьфинал на уровне “мэйджоров”, в том числе второй подряд на US Open. Чешка попробует четвёртый раз пробиться в полуфинал. Следующая соперница Муховой определится в матче Каролин Возняцки (Дания) – Беатрис Аддад Мая (Бразилия, 22).

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